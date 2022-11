อาลัย อดีตนางเอกดังชาวฮ่องกง ‘แพซซี่​ พัฒศรี’​ วัย 88 ปี เสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงเทพฯ

อาลัย อดีตนางเอกชื่อดังชาวฮ่องกง แพซซี่–พัฒศรี วงศ์สงวน หรือชื่อจีน เจียหลิง ที่มาใช้ชีวิตในเมืองไทย หลังแต่งงานครั้งที่ 2 กับ บุรินทร์ วงศ์สงวน นักธุรกิจชื่อดัง เสียชีวิตขณะนอนหลับที่บ้านพักในกรุงเทพฯ ในวัย 88 ปี

ทั้งนี้เพจ เก้ากระบี่เดียวดาย ร่วมอาลัยและเผยข้อมูลแจ้งข่าวการเสียชีวิตของอดีตนางเอกดังว่า

“ขอไว้อาลัย​ เจียหลิง​ (แพซซี่)​ พัฒศรี​ วงศ์สงวน​

เนื่องจากทาง.​พี่แต้ว​ บอกอ​ Model ส่งข่าวการเสียชีวิตของนางเอกฮ่องกงชื่อดัง​ อย่างคุณเจียหลิง​ เมื่อวันที่​ ๒๑​ พฤศจิกายน​ ที่ผ่านมา​ จึงขอเขียนไว้อาลัยแด่ท่านขอรับ

เจียหลิง​ นั้นเกิดที่หนานไห่​ มณฑลกวางตุ้ง ปู่ของเธอเป็นกงสุลจีนในสหรัฐอเมริกาในช่วงสาธารณรัฐจีนและพ่อของเธอเกิดและได้รับการศึกษา ใน สหรัฐอเมริกา ต่อมาในช่วง สงครามกลางเมือง ระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งครอบครัว อพยพหนีไปฮ่องกง

เจียหลิงนั้นมีชื่อจริงว่า เหอ ปุยอิ๋ง เป็นนักแสดงภาพยนตร์กวางตุ้งในฮ่องกงในช่วงปี ๑๙๕๐ ถึงปี​ ๑๙๖๐​ เธอเข้ารับการฝึกอบรมนักแสดงของ “Ling Kwong Company” ในปี ๑๙๕๓ และมีผลงานเรื่องแรกคือ “The Strange Case of Three ” ในปี ๑๙๕๕​ ประกบกับ เซียะเสียน นักแสดงชื่อดัง​และร่วมงานกันอีกในผลงานเช่น “Oath of Love”, “Revisiting the Mandarin Dream” และ “Playboy” เจียหลิงนับว่าเป็น แฟนสาวคนแรกของเซียะเสียน ที่ประกาศต่อสาธารณะ ทั้งสองคบหากัน​ ๗ ปีก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรา​

ก่อนเข้าวงการ เจียหลิง แต่งงานมาระยะหนึ่ง แต่ภายหลังหย่าขาดจากกันเนื่องจากความแตกต่างกัน​ เธอและอดีตสามีมีลูกชาย ๑ คน คือ​ ราฟาเอล หว่อง​ ซึ่งเป็นนักแสดงเหมือนกัน

ในปี ๑๙๖๓ เจียหลิงแต่งงานกับเหยาหวู่หลิน​ หรือคุณบุรินทร์​ วงศ์สงวน​ นักธุรกิจชาวไทย​ ผู้บุกเบิกวงการนิตยสาร​ (เจ้าของนิตยสา​ร​ BR.และ​ทีวีรีวิว)​ เธอเกษียณจากการแสดงในปี ๑๙๖๗​ โดยมีผลงานแสดงภาพยนตร์​กว่า​ ๗๐​ เรื่อง​ และย้ายไปอยู่ กับสามี ที่กรุงเทพฯ เธอมีลูกสาวสองคนและลูกชายหนึ่งคนและได้รับสัญชาติไทย​ และชื่อไทยคือ “แพซซี่ หรือ​ พัฒศรี​ วงศ์สงวน”

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๒ เจียหลิง​ หรือคุณแพซซี่​ วงศ์สงวน ได้ถึงแก่กรรมขณะนอนหลับที่บ้านพักของเธอในกรุงเทพฯ เนื่องจากโรคปอดขณะอายุได้ ๘๘​ ปี

ขอแสดงความอาลัยยิ่งขอรับ”