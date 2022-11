ทาทาเผยภาพล่าสุด 40 วันใน รพ. ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้าง เช็ดน้ำตาในวันที่แม่ร้องไห้

Advertisment

ก่อนหน้านี้ อมิตา ทาทา ยัง ได้ออกมาเล่าถึงอาการป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานเกือบเดือน

-อ่าน ท้อมาก! ‘ทาทา ยัง’ เผยอาการป่วยหนัก จนต้องแอดมิต รพ. นานเกือบเดือน

ล่าสุดเมื่อคืนนี้ (25 พฤศจิกายน) ทาทาก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ให้เห็นภาพของเธอที่ยังคงรักษาตัว และมีลูกชายคอยดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนั้นก็ได้โพสต์ข้อความบอก

‘Day 40 in the Hospital 😢

.

ในวันที่แม่รู้สึกท้อแท้ ขอบคุณพี่เรนะครับที่อยู่เคียงข้างแม่เสมอ เช็ดน้ำตาในวันที่แม่ร้องไห้ กอดแม่ในเวลาที่แม่อ่อนแอ ปลอบใจแม่ในวันที่แม่เสียใจ I Love You Much…always remember…You’re my strength, my reason for living #myrayoflight’

View this post on Instagram A post shared by 𝕋𝕒𝕥𝕒 𝔸𝕞𝕚𝕥𝕒𝕄𝕒𝕣𝕚𝕖 𝕐𝕠𝕦𝕟𝕘 (@tataamitayoung)

โดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่และแฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ และอวยพรให้เธอหายโดยเร็วเป็นจำนวนมาก