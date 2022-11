แก๊งมอนสเตอร์บุกสร้างความมันใน ‘MONSTER MUSIC FESTIVAL 2022’

งานใหม่..งานใหญ่ใจกลางกรุงเทพ ครั้งแรกของทีม G Fest ภายใต้ GMM SHOW ที่ยกพลมาสร้างความป่วนเมือง ปลดปล่อยมอนสเตอร์ ใจกลางกรุงในงาน THE CONCERT APPLICATION PRESENTS MONSTER MUSIC FESTIVAL เทศกาลดนตรีที่ทั้งศิลปินและคนฟังได้มาใกล้ชิดกัน เป็นงานที่สนับสนุนวงการเพลง แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกค่ายทำให้คอนเสิร์ตจบลงไปยังสวยงามในวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

บรรยากาศภายในงานคักคักตั้งแต่ประตูเปิด ก้าวเท้าเข้ามาก็พบกับ DECORATION IDEA สุดฮิปสไตล์เด็กมอนสเตอร์ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสนุก รวมถึงยกร้านค้าศิลปินสุดโปรดมาให้เลือกช็อปภายในงานกว่า 60 ร้านค้า มีทั้งคอลเลคชั่นออริจินอล ใหม่ และรุ่นลิมิเต็ดที่หาซื้อได้เพียงในงานนี้ ให้แฟนคลับได้เลือกช้อป พร้อมกับได้เจอศิลปินคนโปรดแวะเวียนมาให้แฟน ๆ กรี๊ดกันที่บูธ และยังมีความคูลของงานที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างเมื่อมามอนสเตอร์คือ “ARTIST T-SHIRT GALLERY” ที่จัดแสดงเสื้อของศิลปินที่ไม่มีขายที่ไหน



ตลอด 2 วัน เหล่ามอนสเตอร์ ได้ออกล่าความสนุกกันแบบไม่มีพัก มันส์กันแบบอันลิมิตกับ 6 เวที 70 โชว์จากศิลปินบนเวทีใหญ่ 10 โชว์พิเศษจากค่ายเพลง และ 18 โชว์จากศิลปินหน้าใหม่ 14 โชว์สุดลับใต้อัฒจันทร์ และยังมี POP UP SHOW สุดพิเศษจากศิลปินที่เล่นเอาแฟน ๆ วิ่งตามเก็บทุกเวทีกันแบบมาราธอนเหมือนได้มาวิ่งออกกำลังกายกันที่สนามกีฬา

เริ่มต้นกันที่ STAGE 1 เวทีรวมศิลปินสุดฮอต ที่มาพร้อมเพลงสุดฮิต โดยวันเสาร์จะประกอบด้วย WHAL & DOLPH, PATRICKANANDA, VIOLETE WAUTIER, PHUM VIPHURIT, INK WARUNTORN, TILLY BIRDS, THREE MAN DOWN และ F.HERO และวันอาทิตย์ไลน์อัพก็จัดให้แน่น ๆ ไม่แพ้กัน SAFE PLANET, STAMP, POLYCAT, THE TOYS, BOWKYLION, NONT TANONT และตบท้ายด้วย MILLI และ YOUNGOHM X FIIXD ที่เล่นเอาสนามกีฬาลุกเป็นไฟ

ส่วน STAGE 2 วันเสาร์ประกอบด้วย FOXY, FOOLSTEP, SARAH SALOLA, INSPIRATIVE, VALENTINA PLOY, DEF JAM THAILAND (PRADAA, ARTRILLA, IRONBOY), HYPE TRAIN (SPRITE, GUTGEEGEE, OG BOBBY, DON KIDS, SEEDA THEVILLIAN, ICEACE, ESKIIMO), HARD BOY, BAD BABOON, BOMB AT TRACK, THE DARKEST ROMANCE ขณะวันอาทิตย์นำโดย P N V., BLACKBEANS, GENE LAB NEW GENE (20HZ, GAIKAI, PANG PATTANAN, TRYST, TIGER KILLER), H 3 F, FELLOW FELLOW, BOXX MUSIC(BEAN NAPASON, COPTER, ONEONE, WISH.), GENIE RECORDS (THE WHITE HAIR CUT, THE WHITEST CROW, TIPPSY, PAPER PLANES, JOEY PHUWASIT), T_047, คณะขวัญใจ, เขียนไขและวานิช และ จุลโหฬาร

STAGE 3 วันเสาร์เป็น YEW, TELEVISION OFF, ONLY MONDAY, MAX JENMANA, SOLITUDE IS BLISS, MOVING AND CUT, SCRUBB, THE YERS, LOMOSONIC, PARADOX, ไปส่งกูบขส.ดู๊ ฝั่งของวันอาทิตย์ประเดิมความสนุกด้วยการส่ง NAP A LEAN, SERIOUS BACON, YENTED, ZOM MARIE, ANATOMY RABBIT, YUPP! (AUTTA, NAMEMT, AINN, FLOWER.FAR, FIZZIE, GALCHANIE), HIGH CLOUD ENTERTAINMENT (TXRBO, PUN, PEARWAH, WHAWHA, BEAR KNUCKLE, ACTIONTHA, RAMASUON, NEWBLOOD, SUMDONG), และมันส์กันต่อยาวด้วย ๆ วงเบอร์ใหญ่อย่าง COCKTAIL, POTATO, TATTOO COLOUR, TAITOSMITH

ลุยต่อที่ STAGE 4 ที่วันเสาร์เริ่มที่ HOME RUN MUSIC (BELL WARISARA, PUIMEK, RUBYTAN, CINCIN IRADA) ก่อนจะส่งบทเพลงสบาย ๆ ด้วยวง PLASTIC PLASTIC, LANDOKMAI, STOONDIO, TEMP, ELECTRIC.NEON.LAMP, EARTH PATARAVEE, LUSS และ LOSERPOP ฝั่งของวันอาทิตย์จะเริ่มด้วยค่าย LOVEIS ENTERTAINMENT ที่ได้ส่ง TON THANASIT และ WAN WANWAN ก่อนจะตามด้วย WHOPP MUSIC (YOURMOOD, MARC, MUTE.), MORVASU, HYE, HENS, TELEX TELEXS, ZWEDD N’ ROLL, SLAPKISS, DEPT, MIRR และ LIPTA

STAGE 5 สร้างสีสันในวันเสาร์ด้วย LINGROM, SAMMII, CHILAX, AYLA’S, RAINE CLOUD, PENPRAPA, WADFAH, DE FLAMINGO, LEMONY และ THE YOUNF WOLF ส่วนอาทิตย์ประกอบด้วย A LITTLE BIT HIG, VITAMIN D FROM THE SUN, CHAMEEN, ASIA 7, TOPEOPLE, UNCLE BEN, DI AGE, DANIEL RYN และตบท้ายด้วย DEATH OF HEATHER



และอีกหนึ่งไฮไลท์กิมมิคของงาน คือเวทีลับที่ซ่อนตัวอยู่ใต้อัฒจันทร์ เวทีที่เป็น Mission ให้แฟนๆ ได้ตามหาศิลปินหน้าใหม่มากไปด้วยความสามารถ ซึ่งวันเสาร์ประกอบด้วย LOST CHIPS, BURGUNDY, OVERLOAD, HUT BOY, TRAGEDY OF MURDER , VERSUS และเซอร์ไพร์สโชว์จากวง PARADOX (UNDERGROUND) ที่มาโชว์ในเวทีนี้ ด้วยตามด้วยวันอาทิตย์กับ LAILIN, METHANE, CLOCKWORK, MOTIONLESS, PORTRAIT (DRAK ZONE), FLOWER FOR DARYL, FEAR WHITE และ FORTAMAYA

อัดแน่นกันมาอย่างนี้ หลายคนคงรอดู MONSTER MUSIC FESTIVAL 2 ในปีหน้าชัวร์