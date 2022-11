3 นักแสดงไทย ‘มาย-อาโป-ไบเบิ้ล’ เตรียมบินร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ ที่ซาอุฯ

เป็นอีกครั้ง ที่นักแสดงไทย เตรียมบินไปสร้างชื่อเสียงระดับโลก เมื่อ มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง, อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ และ ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล เตรียมบินไปร่วมงาน RED SEA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ที่ Jeddah ประเทศซาอุดีอาระเบีย

โดยเตรียมเดินทาง 18.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สำหรับงานเทศกาลหนัง RED SEA FILM FESTIVAL นั้น จัดขึ้นโดยองค์กร The Red Sea Film Foundation เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฟิล์มในซาอุดีอาระเบีย โดยจะจัดขึ้น 10 วันในทุกๆปี

ปีนี้ มีภาพยนตร์ที่เข้าร่วมฉายในงานจำนวนไม่น้อย อาทิ Mountain Onion, Next Sohee, The Last Queen, Within Sand, BEFORE NOW AND THEN, A SUMMER IN BOUJAD, HARKA และ LAST FILM SHOW

