BTS แชมป์ 3 ปีซ้อน คนไทยสตรีมมากสุด Tattoo Colour ขึ้นแท่น ที่สุดศิลปินยอดนิยมในไทย

Spotify ประกาศ Wrapped ประจำปี 2022 เพลงไทยเหมาอันดับเพลงฮิต ศิลปินไทยรุ่นใหม่คว้าตำแหน่งเพลงแห่งปี

Spotify แอพพ์สตรีมมิงเพลงยอดนิยม เปิดเผยรายชื่ออันดับสูงสุดของศิลปิน อัลบั้ม เพลง เพลย์ลิสต์ และพอดแคสต์แห่งปี จากผู้ฟังกว่า 456 ล้านคนทั่วโลกกับแคมเปญ Wrapped ที่ผู้ฟังสามารถแบ่งปันประสบการณ์การฟังเพลงส่วนตัวที่ Wrapped มาให้จากที่ฟังทั้งปี กับฟีเจอร์ล่าสุดจาก Spotify ที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองเพลงฮิตของแต่ละคน

เริ่มกับศิลปินระดับโลกอย่าง Bad Bunny , Taylor Swift และ Drake ขึ้นเป็นศิลปินรายชื่อแรกๆ ที่มียอดสตรีมสูงสุดทั้งในหมวด อัลบั้ม เพลง และศิลปิน ยิ่งกว่านั้น ยังนับเป็นปีที่สามของ Bad Bunny แรพเปอร์ชาวปัวร์โตริกัน ที่ขึ้นแท่นศิลปินเบอร์ 1 ในยอดสตรีมเพลง ที่มีผู้ฟังมากกว่า 18.5 พันล้านคนทั่วโลก

ส่วนฝั่งผู้ฟังชาวไทย รายชื่อศิลปินที่คนไทยฟังมากที่สุดในปีนี้ ตกเป็นของ BTS ศิลปินไอดอล K-Pop ที่ครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดของประเทศไทย มาถึง 3 ปีติดต่อกัน ตามด้วย Taylor Swift และ BLACKPINK

ที่น่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้น ในปีนี้วงการเพลงไทยและศิลปินไทยได้เข้ามาครองพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเพลงยอดนิยม 5 อันดับแรก เป็นเพลงจากศิลปินไทยถึง 4 เพลง โดยเพลง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) จาก Tilly Birds คว้าอันดับ 2 ของหมวดเพลงยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย เช่นเดียวกับ It’s Gonna Be OK (Deluxe) คว้าอันดับที่ 4 อัลบั้มยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย และอันดับที่ 5 ศิลปินยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

ในปีที่น่าจดจำนี้มีการแจ้งเกิดศิลปินไทยหน้าใหม่มากมาย รวมไปถึง ศิลปินดาวรุ่งอย่าง BELL WARISARA ที่คว้าอันดับที่ 5 ศิลปินหญิงไทยยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย และ Blackbeans ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของศิลปินกลุ่มยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังนับเป็นครั้งแรกที่ ศิลปิน Spotify RADAR ประเทศไทยอย่าง THEMOONWILLALWAYSBEWITHME คว้าอันดับ เพลงยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย จากเพลง ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้

“เราตื่นเต้นจะได้เห็นศิลปินไทยโดดเด่นบนเส้นทางของวงการเพลงในประเทศ อย่างที่เราเห็นได้จาก Wrapped ในปี 2022 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการสนับสนุนศิลปินไทยจากผู้ฟังชาวไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเกือบ 50% ของเพลงที่ฟังคือเพลงไทย” คุณ Kossy Ng, Head of Music, Spotify Asia กล่าว “เราจะไม่หยุดทำงานร่วมกับศิลปินไทย เพื่อปูทางให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจและเติบโตบนเส้นทางของพวกเขาไปพร้อมๆ กับเรา”

กระแสความนิยมของเพลงไทยยังเห็นมาอย่างต่อเนื่องในเพลย์ลิสต์ของ Spotify อย่าง ฉันฟังเพลงไทย ที่พุ่งทะยานครองตำแหน่ง Top Spotify Playlist เพียง 5 เดือนหลังจากเปิดตัวเพลย์ลิสต์นี้ และอีกหนึ่งศิลปินที่ได้ขึ้นปกเพลย์ลิสต์อย่าง Tattoo Colour ก็มีผู้ฟังมากขึ้นทั้งในส่วนของเพลงเก่าและใหม่จนสามารถขึ้นเป็นอันดับ 4 ศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดในประเทศ และครองอันดับ 3 ในหมวดศิลปินกลุ่มที่มียอดสตรีมสูงสุด รองมาจาก BTS และ BLACKPINK

“พวกผมดีใจมาก หลังจาก Spotify ประกาศผลว่า Tattoo Colour ได้เป็น ศิลปินไทยที่มียอดสตรีมสูงสุดในประเทศ ปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆ ของพวกเราครับ” Tattoo Colour กล่าว “Spotify Wrapped เป็นสิ่งที่เรารอคอยทุกๆ สิ้นปี การที่ได้เห็นความสำเร็จของเราและได้อยู่ในอันดับยอดนิยมพร้อมกับชาวนัวของเราที่เติบโตขึ้น เป็นอีกหนึ่งพลังบวกที่จะทำให้พวกเรามีพลังที่จะพัฒนาเส้นทางดนตรีของเราต่อไป ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนและ โอกาสที่ Spotify มอบให้เราได้ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อสร้างสัมพันธ์กับแฟนๆ ของเราครับ”

เริ่มต้นกันเลย! ผู้ใช้งานสามารถแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ฟังมาทั้งปี 2022 บน Spotify กับ Wrapped Experience ได้ที่ แอปพลิเคชัน Spotify (ทั้งระบบ iOS และ Android) ร่วมบอกเล่าตัวตนของคุณ ผ่านเรื่องราวที่นี่

เล่าเรื่องราวทั้งปีของคุณผ่านเสียงเพลง: นอกจากศิลปินยอดนิยม ประเภท เพลง พอดแคสต์ และสิ่งที่คุณฟังบ่อยๆ Your Listening Personality เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่เพียงแต่บอกเพลงที่คุณฟังแต่จะบอกถึงรสนิยมสุดเจ๋งของคุณด้วย โดยจะสามารถบอกถึงตัวตนของคุณได้ว่าคุณเป็นผู้ฟังแบบไหนจาก Listening Personality 16 รูปแบบของ Spotify นอกจากนั้น ยังมีฟีเจอร์ Audio Day ที่เป็นเรื่องราวแบบอินเตอร์แอคทีฟที่จะเป็นตัวช่วยบอกรสนิยมความชอบดนตรีของคุณ เล่าเรื่องราวการฟังให้กลายเป็นภาษาดนตรี

Share More: ผู้ฟังสามารถแบ่งปัน Wrapped เป็นตีมต่าง ๆ หรือไฟล์ GIFs บน LINE และ WhatsApp

Your Artist Messages: ปีนี้ เราเพิ่มข้อความจากศิลปินมากกว่า 40,000 ศิลปิน เช่น Taylor Swift, Billie Eilish, J Balvin, Måneskin และอีกมากมาย โดยแฟนๆ ผู้ที่ได้รับสิทธิ จะได้รับวิดีโอแสดงความขอบคุณจากศิลปินยอดนิยมประจำปี 2022 ที่ตั้งใจจะขอบคุณทุกการสนับสนุน โดยแต่ละวิดีโอจะมีเพลงโปรดจากศิลปินคนนั้นที่คุณฟังมากที่สุดในปีนี้รวมอยู่ด้วย

การเปลี่ยนชื่อสนามครั้งสำคัญ Spotify Camp Nou: จากการที่เราเป็นพันธมิตรอันยิ่งใหญ่กับ FC Barcelona แฟน ๆ สามารถรับชม วิดีโอ Wrapped 2022 ของนักฟุตบอลที่ชื่นชอบทั้ง Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Pedri และ Ansu Fati

จำลอง Wrapped ไปสู่ Roblox: เพื่อฉลอง Wrapped ศิลปินที่ถูกสตรีมในปีนี้ เราจะสร้างเกาะ Spotify Island สร้างความตื่นเต้นผ่านเควส เกม สถานการณ์จำลอง และ โฟโต้บูธ ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Wrapped พร้อมโอกาสที่จะได้พบกับเหล่าศิลปินกว่า 12 ชีวิต อาทิ Bizarrap, Black Sherif, CRO, Doechii, Eslabon Armado, Miranda Lambert, NIKI, Stray Kids, SUNMI และ Tove Lo.

สำหรับผลการจัดอันดับของ Wrapped 2022 ของประเทศไทยและทั่วโลก ดังนี้

อันดับสูงสุดของประเทศไทยจาก Spotify 2022 Wrapped

ศิลปินยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

BTS

Taylor Swift

BLACKPINK

Tattoo Colour

Tilly Birds

ศิลปินหญิงยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

Taylor Swift

BOWKYLION

Ariana Grande

Ink Waruntorn

Violette Wautier

ศิลปินชายยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

Justin Bieber

The Weeknd

NONT TANONT

THE TOYS

Patrickananda

ศิลปินกลุ่มยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

BTS

BLACKPINK

Tattoo Colour

Tilly Birds

Three Man Down

อัลบั้มยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

Proof โดย BTS

BORN PINK โดย BLACKPINK

This City Won’t Be Lonely Anymore โดย Three Man Down

It’s Gonna Be OK (Deluxe) โดย Tilly Birds

Q.E.D โดย Mirrr

เพลงยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

ซูลูปาก้า ตาปาเฮ้ โดย THEMOONWILLALWAYSBEWITHME

ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) โดย Tilly Birds

Pink Venom โดย BLACKPINK

ฉบับปรับปรุง โดย ZENTYARB, PUNYARB Ft. LAZYLOXY

พิง – เพลงประกอบละคร กระเช้าสีดา โดย NONT TANONT

ศิลปินไทยยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

Tattoo Colour

Tilly Birds

BOWKYLION

NONT TANONT

THE TOYS

ศิลปินหญิงของไทยยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

BOWKYLION

Ink Waruntorn

Violette Wautier

MILLI

BELLE WARISARA

ศิลปินชายของไทยยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

NONT TANONT

THE TOYS

Patrickananda

Billkin

PUNYARB

ศิลปินกลุ่มของไทยยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

Tattoo Colour

Tilly Birds

Three Man Down

Blackbeans

Polycat

อัลบั้มจากศิลปินไทยยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

This City Won’t Be Lonely Anymore โดย Three Man Down

It’s Gonna Be OK (Deluxe) โดย Tilly Birds

Q.E.D โดย Mirrr

You (Are) Mean a Lot to Me โดย Blackbeans

80 Kisses โดย Polycat

เพลย์ลิสต์ยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

ฉันฟังเพลงไทย

ฮิตติดกระแส

Hot Hits Thailand

เป๊ะ ดัง ปังเวอร์

T-Pop Now

พอดแคสต์ยอดนิยมสูงสุดในประเทศไทย

หลอนตามสั่ง | nuenglc

คำนี้ดี

The Ghost Radio

วันนี้เป็นยังไงบ้าง

THE STANDARD Podcast

รายชื่อศิลปินสากลยอดนิยมสูงสุดบน Spotify Wrapped 2022

ศิลปินที่มียอดสตรีมสูงสุดในโลก

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

เพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดในโลก

“As It Was” โดย Harry Styles

“Heat Waves” โดย Glass Animals

“STAY (with Justin Bieber)” โดย The Kid LAROI

“Me Porto Bonito” โดย Bad Bunny feat. Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” โดย Bad Bunny

อัลบั้มที่มียอดสตรีมสูงสุดในโลก

Un Verano Sin Ti โดย Bad Bunny

Harry’s House โดย Harry Styles

SOUR โดย Olivia Rodrigo

= โดย Ed Sheeran

Planet Her โดย Doja Cat

พอดแคสต์ยอดนิยมทั่วโลก

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Anything Goes with Emma Chamberlain

Caso 63 (All Languages)

Crime Junkie

ศิลปินกระแสงแรงมากที่สุดทั่วโลก

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

BTS

Lana Del Rey

เนื้อเพลงที่ถูกแชร์มากที่สุดในโลก