‘ทาทา ยัง’ เล่าทั้งน้ำตา! อาการป่วยรุมเร้า หลังนอน รพ.นาน 40 วัน

ป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่สักพัก ล่าสุดนักร้องดัง ทาทา ยัง ก็ได้ออกมาเผยคลิปวิดีโอเล่าถึงอาการป่วยที่เป็นอยู่ โดยเธอเผยว่า แอดมิตที่โรงพยาบาลมากว่า 40 วันแล้ว อาการรุมเร้ามาก โดยแพทย์วินิจฉัยเป็นเส้นประสาทหูอักเสบ ที่เป็นภาวะต่อเนื่องหลังจากป่วย sinusitis และเผยความรู้สึกว่าท้อมากแต่ได้กำลังใจจากแฟนคลับทุกคน พร้อมเผยข่าวดีว่าจะกลับไปร้องเพลงให้แฟนๆ ฟังแล้ว

อีกทั้งทาทายังได้เขียนข้อความบอกอีกว่า ‘I’M COMING HOME! เย้! พรุ่งนี้คุณหมออนุญาตให้ทากลับบ้านแล้วงับ! 🤍

.

ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ทาตลอดเวลาที่ทาป่วยนะคะ ขอบคุณสำหรับอาหาร เครื่องดื่มชูกำลัง ดอกไม้ สิ่งของต่างๆที่ทำให้ทารู้สึกดีมีกำลังใจ 🤍

.

THANK YOU! I LOVE YOU SO MUCH #TTFC 🤍’