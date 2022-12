แฟนคลับรอชม! ‘ทรานส์ฟอร์เมอร์’ ภาคที่ 7 เข้าโรงกลางปีหน้า

หลังจากปล่อย ทีเซอร์ (Teaser) ออกมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้คอหนังฟอร์มยักษ์ชาวไทยต่างตั้งหน้าตั้งรอศึกคราใหม่ของ “ทรานส์ฟอร์เมอร์” ภาคที่ 7 “Transformers: Rise of the Beasts” ทำให้มียอดผู้ค้นหาในกูเกิ้ล (google) พุ่งติดชาร์ต

โดย “ทรานส์ฟอร์เมอร์” ภาคที่ 7 “Transformers: Rise of the Beasts” มีกำหนดเข้าฉายในเมืองไทยวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำหรับภาคที่ 7 จะกลับไปสู่จักรวาลแห่งจักรกลที่เคยเรืองรองในวงการหนังมาเมื่อช่วงทศวรรษก่อน เพราะพวกเขาจะกลับมาโลดแล่นอีกครั้งตามสัญญ กับภาคใหม่ที่เสมือนเป็นภาครีบูตใหม่เบา ๆ ใน “Transformers: Rise of the Beasts”

“ทรานส์ฟอร์เมอร์” ภาคที่ 7 เป็นหนังฟอร์มใหญ่ของพาราเมาท์ พิคเจอร์ส ในปี 2023 ที่พวกเขาตั้งใจว่าจะกลับมาเรียกพลังและศรัทธาจากแฟน ๆ ได้อีกครั้ง ส่งตัวอย่างแรกของ Transformers: Rise of the Beasts ที่ยังคงเปิดตัวตัวละครที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี กับคาแกรเตอร์เผ่าพันธุ์ใหม่ที่จะมาแนะนำให้รู้จัก

ทีเซอร์ ตัวอย่างฉบับแรกนี้ ผู้ชมจะได้พบว่า แม็กซิมัล และเทอร์โรคอน เป็นทรานฟอร์เมอร์สเผ่าใหม่ ที่สามารถแปลงร่างได้เป็นรูปร่างลักษณะของสัตว์ต่างๆ ได้ อีกทั้งยังแอบแฝงตัวเข้ามาอยู่ปะปนกับมนุษย์โลกได้อีกด้วย และชนวนนี้นั่นเองทำให้พวกมันทั้งสองกลุ่มกำลังจะเปิดศึกครั้งกันระหว่างกัน โดยที่มีโลกของเราเป็นเจ้าภาพ และพื้นที่สมรภูมิทำสงครามของพวกมัน

สำหรับ Transformers: Rise of the Beasts เรื่องนี้ได้ สตีเวน แคเปิล จูเนียร์ จาก Creed II มารับหน้าที่กำกับหนังให้ พร้อมกับทีมนักแสดงชุดใหม่แทบจะทั้งหมด นำโดย แอนโทนี รามอส, ดอมินิก ฟีชแบ็ก และ ลอเรนซ์ เวเรซ อีกทั้งยังมี รอน เพิร์ลแมน มาให้เสียงพากย์เป็น ออปติมัส ไพรมัล และปีเตอร์ คัลเคล พากย์เป็น ออปติมัส ไพรม์ รวมทั้งยังมีเสียงของ มิเชล โหยว กับ พีท เดวิดสัน สมทบด้วย

ทั้งนี้ “ทรานส์ฟอร์เมอร์” เป็นภาพยนตร์ชุดแนวโลดโผนและนิยายวิทยาศาสตร์สัญชาติอเมริกัน สร้างจากแฟรนไชส์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ซึ่งเริ่มต้นในทศวรรษที่ 1980 ไมเคิล เบย์ กำกับภาพยนตร์ 5 เรื่องแรก ได้แก่ มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล (2007), อภิมหาสงครามแค้น (2009), ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 3 (2011), มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ (2014) และ อัศวินรุ่นสุดท้าย (2017) ภาพยนตร์แยก บัมเบิ้ลบี กำกับโดย ทราวิส ไนต์ และอำนวยการสร้างโดย ไมเคิล เบย์ ฉาย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2018 ภาพยนตร์เรื่องที่เจ็ด ทรานส์ฟอร์เมอร์ส: กำเนิดจักรกลอสูร กำกับโดย สตีเวน เคเปิล จูเนียร์ และภาพยนตร์ภาคต่อของ บัมเบิ้ลบี มีกำหนดฉายในปี ค.ศ. 2023