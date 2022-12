สงกรานต์ โพสต์ภาพพ่อกับหลานๆ บอก ‘สุขสันต์วันปู่ครับ’ ขอบคุณที่ดูแลตลอดมา

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ “สงกรานต์ เตชะณรงค์” ก็ได้โพสต์ภาพคุณพ่อ “ไพวงษ์ เตชะณรงค์” ที่ถ่ายคู่กับหลานสาวทั้งสอง พร้อมระบุว่า สุขสันต์วันปู่ครับ ขอบคุณที่คอยดูแลพวกเราอยู่ตลอด จนถึงวันนี้เลย (Happy Grandfather day kub! Thank you for looking after us so well always even to this day.)