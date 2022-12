น่ารักมาก ‘วิกกี้’ ภรรยา ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ เผยภาพถ่ายครอบครัวครั้งแรก

Advertisment

เตรียมนับถอยหลังเจอหน้าลูกคนแรกของบ้านแล้วสำหรับว่าที่คุณพ่อ เวียร์ ศุกลวัฒน์ และภรรยาสาว วิกกี้ พีมนต์ญา ที่ล่าสุดวิกกี้ก็ได้ออกมาเผยภาพถ่ายครอบครัวสุดอบอุ่นหัวใจเป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว vikkiiexplorer พร้อมกับเขียนข้อความว่า

‘Our first family photo 🤍 @weir19‘

การนี้มีแม่ของเวียร์ พลอยไพลิน คณารศ ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ ‘Beautiful !! Love it ❤️❤️❤️ (สวย รักเลย)’ ด้านวิกกี้เองตอบกลับว่า ‘we are waiting to take photos with you ka, mom 😍❤️ (เรารอถ่ายรูปกับคุณแม่อยู่นะ)’ รวมถึงแฟนคลับก็บอกว่า ‘น่ารักมาก’, ‘อบอุ่นหัวใจมากค่ะ’, และมีบอกอยากเห็นหน้าตัวเล็กแล้ว