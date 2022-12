ถึงไทยแล้ว ‘มาร์ค GOT7’ โพสต์ขอบคุณอากาเซ่ แห่ต้อนรับแน่นสนามบิน

กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง สำหรับศิลปินดัง มาร์ค ต้วน (MARK TUAN) หรือ มาร์ค GOT7 เมื่อช่วงสายวันนี้ (13 ธันวาคม) โดยมีเหล่าอากาเซ่ (ชื่อแฟนคลับวง GOT7) ที่มารอต้อนรับแน่นสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมาร์คได้เดินทางมาถึงในลุคสบายๆ แม้ว่าจะใส่หมวกและแมสก์แต่กระนั้นแฟนคลับต่างก็จำได้เป็นอย่างดี ส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับดังสนั่น ที่ทำเอาเจ้าตัวโบกมือทักทาย พร้อมยกมือไหว้สวัสดีแบบไทยๆ อย่างทั่วถึงทั้งด้านนอกและด้านในสนามบิน ทำเอาแฮชแท็ก #WelcomeMarkTuanToThailand พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์ไทยอย่างรวดเร็ว

และหลังจากที่มาร์คออกจากสนามบินได้ไม่นาน เจ้าตัวก็ได้ทวีตขอบคุณแฟนๆ ว่า “Thailand!! Thanks for welcoming back here see everyone again soon” (ประเทศไทย ขอบคุณสำหรับการต้อนรับกลับมา แล้วพบกันอีกครั้งเร็วๆ นี้)

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ มาร์คมีตารางงานที่จะมาร่วมงาน “Amazing Thailand Countdown” งานเคาต์ดาวน์ที่ไอคอนสยาม วันที่ 31 ธันวาคมนี้

ขอบคุณภาพ ทวิตเตอร์ pladaozaa