เฝ้ารอสมาชิกใหม่ของครอบครัวกว่า 9 เดือน ล่าสุด อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ลูกสาวอากู๋ไพบูลย์ แห่งแกรมมี่ ภรรยาของ นาฑี โอสถานุเคราะห์ มือกีต้าร์วง Getsunova ก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อย มีคนในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยในอินสตาแกรมของนาฑีได้ออกมาเผยภาพถ่ายครอบครัวหลังคลอด พร้อมเขียนข้อความว่า

‘You just turned our whole world upside down //LAYLA// 12.12.22 👶🏻🐣🎶 #LL🥑’