GDA อัพเดตศิลปินร่วมงานที่ไทย J-Hope,PSY,IVE และ (G)-IDLE 7 ม.ค.นี้ได้เจอแน่

GDA เปิดไลน์อัพศิลปินร่วมงานชุดใหม่ J-Hope-PSY-IVE-(G)-IDLE ตบเท้าร่วมงาน

ประกาศไลน์อัพชุดแรก ขน 6 ศิลปินเกาหลีดังมาร่วมงาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 หรือ GDA ที่ราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 7 มกราคม 2566 นี้ โดยศิลปินชุดแรก ได้แก่ New Jeans, Le SSerafim, Seventeen, Stray Kids, ENHYPEN และ Treasure

Advertisment

ก่อนจะเปิดขายบัตรไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีราคาบัตรตั้งแต่ 1,800 บาท ไปจนถึง 6,500 บาท เพียงไม่กี่นาที ก็มีคนเข้าไปกดซื้อบัตรจนหมดเกลี้ยงในหลายโซน แม้ยังไม่ประกาศไลน์อัพศิลปินเพิ่มเติม

ล่าสุด Applewoodthailand ก็ประกาศไลน์อัพศิลปินที่จะเดินทางมาร่วมงานชุดที่ 2 ที่มีชื่อของศิลปินที่หลายคนคาดการณ์ไว้ ทั้ง (G)-IDLE , BEO ,BIG Naughty , IVE , j-hope , Younha และ PSY

Advertisement

ทั้งนี้ สาวๆ (G)I-DLE มีชื่อเข้าชิงรางวัลบนซังเพลงดิจิทัล TOMBOY ขณะที่ IVE เข้าชิงรางวัลบนซัง Love Dive และรางวัล ศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

ขณะที่ BE’O ได้เข้าร่วมงาน GDA เป็นครั้งแรก โดยมีชื่อเข้าชิงเพลง Counting Stars และยังเป็นครั้งแรกในการเข้าชิงของ BIG Naughty จาก Beyond Love (Feat. 10CM)

Advertisement

ส่วน J-Hope จาก BTS นั้น ได้เข้าชิงรางวัลบนซัง อัลบั้มโซโล่ของเขา “Jack In The Box,” ที่ขึ้นไปติดอันดับ 9 ของโรลลิง สโตน ในชาร์ต 100 อัลบั้มที่ดีที่สุดในปี 2022 ขณะที่ PSY เข้าชิงรางวัลบนซัง เพลง That That ที่ feat กับ SUGA BTS ส่วน Younha นั้น ได้เข้าร่วมงาน GDA เป็นครั้งแรก หลังจากปล่อยเพลง Event Horizon ไปครองแชมป์เพลงจำนวนมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง