ศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง THE SIMPSONS 33 ปี และ SCALA ที่ระลึกรอบสุดท้าย

ใครชอบอย่างไหน ก็ไปอย่างนั้น

ศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง

กรมศิลปากร ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี จับมือจัดนิทรรศการมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยครั้งนี้จะเป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมแบบประเพณีของเกาหลีมาจัดแสดงร่วมกับสื่อดิจิทัล ให้มีบรรยากาศเสมือนจริง เพื่อให้ทุกคนได้ ‘สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นิทรรศการศิลปะเกาหลีในโลกเสมือนจริง’ ตามชื่องาน ณ ห้อง 401 อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้วีดีทัศน์ดิจิทัลเสมือนจริง ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เกาหลี จัดทำขึ้น มีจำนวน 2 เรื่อง คือ ‘การเดินทางของวิญญาณ’ สร้างขึ้นจากจิตรกรรมในพุทธศาสนา พญายมราชทั้งสิบ และเรื่อง ‘กระบวนพยุหยาตราและผู้คน’ โดยสร้างขึ้นจากบันทึกทางการของราชสำนักโชซอน

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 2 องค์ รูปบุคลาธิษฐานของความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ สะท้อนถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาในอดีตของเกาหลีและไทย แม้รูปลักษณ์ ช่วงเวลาที่สร้าง และฝีมือช่างแตกต่างกัน แต่รูปเคารพทั้งสองต่างก็สื่อสะท้อนถึงผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์

เข้าชมได้เวลา 09.00-16.00 น. วันพุธถึงอาทิตย์

THE SIMPSONS

แฟน ๆ The Simpsons ชอบใจแน่ เพราะนอกจาก Disney+ Hotstar จะนำภาพยนตร์สั้น ‘The Simpsons meet the Bocellis in ‘Feliz Navidad’ มาให้ชมกันแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อน ในวาระซึ่งวันที่ 17 ธันวาคมนี้ The Simpsons จะครบรอบ 33 ปี ก็ยังจะมีการนำ The Simpsons 33 ซีซันมาให้ชมด้วยจ้า

SCALA ที่ระลึกรอบสุดท้าย

ภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเรื่องแรกของผู้กำกับอนันตา ฐิตานัตต์ ที่ถ่ายทอดความทรงจำครั้งสุดท้ายของโรงภาพยนตร์สกาลา ก่อนจะถูกทุบทำลายเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไปพร้อมกับความทรงจำส่วนตัวของผู้กำกับ ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตพนักงานคนหนึ่ง โดยเธอได้เริ่มเอากล้องเข้าไปสำรวจสกาลาขณะที่กำลังรื้อถอนชิ้นส่วนสำคัญ ๆ

“ฉันตัดสินใจกลับไปที่สกาลาในวันที่โคมระย้าอันเป็นสัญลักษณ์ของโรงถูกถอดออก และเริ่มถ่ายทำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในขณะเดียวกัน ความทรงจำในอดีตก็เริ่มซ้อนทับกับภาพสถานที่และผู้คนในนั้นอย่างช้า ๆ ในขณะที่การตกแต่งถูกถอดออกทีละชิ้น สิ่งที่เปิดเผยคือ โครงสร้างที่แท้จริงของสถานที่ มันเหมือนกับว่าเรากำลังเฝ้าดูบางสิ่งถูกลอกออกอย่างช้า ๆ ราวกับเนื้อมนุษย์ ซึ่งแทบไม่ต่างกับสิ่งที่ฉันเคยเห็นและได้ยินเมื่อตอนเป็นเด็กในโรงหนังสยามไว้ให้มากที่สุด โดยหวังว่าสารคดีเรื่องนี้น่าจะช่วยให้ผู้คนได้รำลึกและจดจำ ว่าโรงภาพยนตร์แบบสแตนด์อโลนนั้นคืออะไร”

ผลงานชิ้นนี้ได้รับเลือกให้ฉายใน Berlin Film Festival ครั้งที่ 72 ในสาย FORUM ได้เข้าชิงรางวัล Berlinale Documentary Award และ Caligari Film Award รวมทั้งได้ฉายในเทศกาล IDFA หรือ International Documentary Filmfestival Amsterdam ในสาย Best of Fests ขณะเดียวกันยังคว้ารางวัล Grand Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์ World Film Festival of Bangkok และรางวัล Youth Eye Award จากเทศกาลภาพยนตร์ EBS International Documentary Festival ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาด้านภาพยนตร์ จากสมาคมนักศึกษาภาพยนตร์คยองกี (GFSA) เกาหลีใต้ รวมทั้งเข้าฉายในเทศกาล BaliMakarya ที่อินโดนิเซีย และเข้าชิงรางวัล Southeast Asian Documentary Competition

นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ชื่อดังอีกหลายที่ เช่น Painting With Light 2022 – Festival of International Films on Art, Asian Film Joint, Hong Kong Asian Film Festival, Perspectives Film Festival, Luang Prabang Film Festival

ภาพยนตร์จะเข้าฉายในวันที่ 22 ธันวาคมนี้