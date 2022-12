ภาพแรก! เปิดตัว ‘เก้า จิรายุ’ ร้องนำ Retrospect ในงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงดนตรีร็อกแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง Retrospect ได้ขึ้นทำการแสดงคอนเสิร์ตในงาน Kaohsiung Music Center ที่เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ถือเป็นการเปิดตัวนักร้องเฉพาะกิจ “เก้า จิรายุ” อย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก หลังเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา

โดยทางเพจเฟซบุ๊ก Retrospect ได้โพสต์อัพเดตความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การซ้อมวงที่ประเทศไทย และการเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน โดยล่าสุดวันนี้ได้ลงภาพชุดของการแสดงคอนเสิร์ต พร้อมแคปชั่น

“ขอบคุณมากจริงๆครับ” Thank you Taiwan and Thanks to everybody that’s a part of this amazing night! Couldn’t ask for a better come back!!! WE ARE RETROSPECT!!! และโพสต์ล่าสุด “We are Retrospect!!!”

ทำเอาแฟนคลับชาวไทยแห่คอมเม้นต์อยากฟังเสียงของ เก้า จิรายุ ในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกนี้ หลังจาก ชนัทธา สายศิลา หรือ แน็ป อดีตร้องนำคนเก่าที่ออกจากวงไป ซึ่งทิ้งผลงานระดับตำนานชาวร็อกไว้มากมาย จนเป็นที่น่าจับตามองว่านักร้องเฉพาะกิจอย่าง เก้า จิรายุ จะทำได้ดีขนาดไหน