คลอดแล้วจ้า ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ เผยภาพลูกสาว ‘น้องวีลิน’ สมาชิกใหม่บ้านคณารศ

กลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้ว สำหรับ พระเอกหนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ หลังจากที่ตื่นเต้นรอคอยวันนี้มานานหลายเดือน ล่าสุดภรรยาคนสวย วิกกี้ ก็ได้คลอดลูกสาว น้องวีลิน ออกมาเป็นที่เรียบร้อยที่โรงพยาบาลสมิติเวช โดยงานนี้คุณพ่อป้ายแดงได้โพสต์ภาพพร้อมหน้า 3 คนพ่อแม่ลูกให้ได้ชม พร้อมบอกไว้ว่า

“Our Kanaros family and baby Wylyn say hi to everyone😉🫶🏻😍🎉 @vikkiiexplorer #เรื่องท้องต้องสมิติเวช #bornatsamitivej #samitivej”