‘ พีพี กฤษฏ์ ‘ เจอดราม่าก๊อบปี้ชุด ต้นสังกัด – สไตลิสต์ โพสต์ชี้แจงพร้อมขอโทษแล้ว

กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมา สำหรับ นักร้องดัง พีพี กฤษฏ์ เมื่อถูกจับผิดว่าชุดสีชมพูที่เจ้าตัวได้ใส่ไปร่วมงานอีเวนต์หนึ่งนั้นเหมือนกับชุดของแบรนด์ Momentum ที่ไอดอลเกาหลีคนดัง แทยัง SF9 เคยสวมใส่มาก่อนแล้ว

โดยงานนี้โลกโซเชียลได้มีการแห่แชร์สตอรี่ของแบรนด์ดังกล่าวที่ได้ระบุว่า ‘ฉันไม่เคยออกแบบชุดสีชมพูภาพซ้าย และออกแบบให้สำหรับแทยัง SF9 ภาพขวา’

โดยชาวโซเชียลยังได้เรียกร้องให้ทีมสไตลิสต์ของพีพีออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เป็นการด่วน

ล่าสุด PP KRIT ENTERTAINMENT ต้นสังกัดของพีพี ก็ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเครื่องแต่งกายศิลปีน พีพี กฤษฏ์ ในงานอีเวนต์ที่ผ่านมา ที่มีดีไซน์เหมือนกับแบรนด์ MOMENTUM ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทางต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้พูดคุย สอบถามข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย รวมถึงทีมเสื้อผ้าพยายามติดต่อทางดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ดังกล่าว เพื่อแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวคำขอโทษ

ทั้งนี้ เสื้อผ้าชุดดังกล่าวเป็นเสื้อผ้าที่ทางทีมเสื้อผ้าจัดหาไว้ โดยตัวศิลปิน พีพี กฤษฏ์ และต้นสังกัดไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ รวมถึงจัดทำชุด และไม่ทราบมาก่อนว่าดีไซน์เหล่านั้นเหมือนกับของแบรนด์อื่น แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ทางต้นสังกัดและทีมงานทั้งหมดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากและต้องขออภัยทางแบรนด์และดีไซเนอร์เป็นอย่างสูง โดยในอนาคตจะระมัดระวังให้มากกว่าเดิม และจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

PP KRIT ENTERTAINMENT”

อย่างไรก็ตาม ทาง พีพี เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการโพสต์สตอรี่ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่า

“First of all, we would like to sincerely apologise to everyone for the delay and discomfort of the situation. We are not neglecting about the situation but because there are many parties involved in this event, it takes time to coordinate and agree together. Finally, we would like to apologise to the designer, Taeyang SF9 and his fans.” (ก่อนอื่นเราต้องขอโทษอย่างจริงใจในความล่าช้า และความไม่สบายใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเราไม่ได้ละเลยกับสถานการณ์ แต่เนื่องจากมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และเราต้องใช้เวลาในการประสานงาน และตกลงกัน สุดท้ายนี้ เราอยากจะขอโทษถึงดีไซเนอร์, แทยัง SF9 และแฟนคลับของเขา)

ทางด้านของ หนุ่ม สไตลิสต์ ผู้ดูแลเสื้อผ้าชุดดังกล่าวของพีพี ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันว่า

“Dear Momentum Official

This is Noom, stylist of PP krit lastest event .I have contacted you via instagram’s directmassage, though I’m not sure will it drop to requested massage and you might not see it. Therefore, please take this as my official apologise.

I would like to deeply appologise for what

happened. The garment in the show was createdwithout our acknowlegement that it is similar toyour brand’s design. We do use the original artist garment as references and we fail to do the better screening on thereferences before created the garment.

We are deeply and sincerely apologise for what happened. We understand this is serious matter and have discussed with the related parties seriously not to make this happen again and we will be more careful in the future.

Please accept my deepest apologise. If there is a chance, I would like to talk to you to apologise in person.”

(ถึง โมเมนตัม ออฟฟิเชียล

นี่คือหนุ่ม สไตลิสต์งานล่าสุดของพีพี กฤษฏ์ ฉันได้ติดต่อคุณผ่านอินสตาแกรมโดยตรง ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะได้เห็นข้อความนั้นหรือเปล่า ดังนั้นเลยถือว่านี่เป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการจากฉัน

ฉันอยากจะขอโทษอย่างลึกซึ้งสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น เครื่องแต่งกายในงานนั้นถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการรับรู้มาก่อนว่ามันคล้ายกับการออกแบบของแบรนด์คุณ เราได้ใช้เสื้อผ้าของตัวต้นแบบเป็นตัวอ้างอิง แต่ว่าพวกเราล้มเหลวในการตรวจสอบแบบเสื้อผ้า เราควรจะมีการตรวจสอบที่ดีกว่านี้เกี่ยวกับเสื้อผ้าต้นแบบที่ใช้ในการอ้างอิงก่อนที่จะสร้างขึ้นมา

พวกเราขอโทษอย่างจริงใจ และเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น เราเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องที่จริงจัง และพวกเราได้พูดคุยกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก และพวกเราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต

ได้โปรดรับคำขอโทษนี้ ถ้ามีโอกาสฉันก็อยากคุย และขอโทษด้วยตัวเอง)