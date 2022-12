เปิดโมเมนต์อบอุ่นของ ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ คุณพ่อป้ายแดงกับลูกสาว ‘น้องวีลิน’

ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว คณารศ อย่างอบอุ่น สำหรับสมาชิกใหม่ของบ้าน อย่าง น้องวีลิน ลูกสาวคนแรกของ เวียร์ ศุกลวัฒน์ และภรรยาคนสวย วิกกี้ รวมถึงคุณย่าก็เรียกว่าเห่อไม่น้อย เพราะล่าสุดก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว รวมถึงโมเมนต์น่ารักๆ ของคุณพ่อป้ายแดงที่บรรจงอุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมกอดด้วย พร้อมบอกไว้ว่า

Advertisment

“My little princess 👸 we love you so so much🤍🤍🤍👧🫶🏻😘@weir19 @vikkiiexplorer” (เจ้าหญิงน้อยของฉัน พวกเรารักหนูมากๆ นะ)