ตัวแม่จะแคร์เพื่อ..ส่อง แซม สมิธ เอนจอยคริสต์มาสเกาะสมุย ขี่จยย.-เดินชายหาด แซ่บเวอร์

ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อ แซม สมิธ นักร้อง นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษ เจ้าของเพลงฮิตอย่าง I’m not the only one ได้เดินทางมาฉลองคริสต์มาสที่ เกาะสมุย ประเทศไทย

โดยแซม สมิธ ได้เผยภาพ และคลิปวิดีโอ ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว ที่ดูเหมือนกับว่าจะเอนจอยไม่น้อย ทั้งการแว้นเที่ยว หรือกระทั่งขึ้นเรือ เดินชายหาด

ทำให้บรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์ เวลคัม ทูไทยแลนด์กันจำนวนมาก และอยากให้ทำคอนเทนต์ในประเทศไทยอีกเยอะๆ บ้างก็รีบจดเลขมอเตอร์ไซค์ หวังจะได้มีโชคในไม่กี่วันนี้

ขณะที่ นักร้องดังหลายคน ก็เข้าไปคอมเมนต์ในภาพของแซมกันมากมาย อาทิ สิงโต นำโชค ที่ไปเม้นว่า “แซมเพื่อนรัก” หรือจะเป็น ก้อง ห้วยไร่ ที่บอกว่า “ผมได้วัวครับ” พร้อมภาพประกอบของขวัญวัวตัวโตๆ บนเวทีที่ได้รับจริงๆ บางคนก็โพสต์คลิปวิดีโอแว้นเที่ยวเช่นกัน รวมไปถึงประโยคเด็ดที่เมนต์เป็นตามๆกันว่า “ตัวแม่จะแคร์เพื่อ…”