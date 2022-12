6 สมาชิก iKON วงบอยแบนด์ชื่อดัง ไม่ต่อสัญญา YG หลังอยู่มานาน 7 ปี

เป็นอีกข่าวที่เป็นกระแสฮือฮาของวงการบันเทิงเกาหลี เมื่อ iKON วงบอยแบนด์ชื่อดัง ได้ออกจากค่าย วายจี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ หลังจากเซ็นสัญญา 7 ปีกับบริษัท โดยทางต้นสังกัดได้ออกแถลงการณ์ว่า

Advertisment

“นี่คือ วายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์

พวกเราอยากจะประกาศข่าวหลังจากที่ตัดสินใจอย่างระมัดระวังและใช้เวลาว่า สมาชิกของวง iKON อย่าง คิมจินฮวาน, บ็อบบี้, ซงยุนฮยอง, กูจุนฮเว, คิมดงฮยอก และจองชานอู ตกลงร่วมกันที่จะยุติสัญญาพิเศษของวง ด้วยความเคารพในความเห็นของกันและกัน

เราอยากแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ iKON ที่อยู่กับเราในฐานะศิลปินของ วายจี และวายจีจะคอยติดตามกิจกรรมต่างๆ ของเมมเบอร์ และอวยพรให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคต

นอกจากนี้ พวกเราขอขอบคุณ iKONIC ทุกคนอย่างสุดซึ้ง ที่ติดตาม iKON ในทุกการเดินทาง และโปรดสนับสนุนการเดินทางครั้งใหม่ของเขา”

Advertisement

ล่าสุด สื่อเกาหลี รายงานว่า เมมเบอร์ของ iKON จะเซ็นสัญญากับ 143 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจาก 143 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ชี้แจงว่า ยังไม่มีการยืนยังข่าวดังกล่าว

ทั้งนี้ iKON ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรายการเซอร์ไววัลในปี ค.ศ.2014 ของเอ็มเน็ต WIN: Who Is Next และ Mix & Match ในฐานะทีมบี ก่อนจะมีอัลบั้มแรก Welcom Back วางจำหน่ายในปี 2015 ที่ขึ้นเป็นอันดับ 1 บนชาร์ต และมีเพลงถึง 2 เพลงที่ขึ้นอันดับ 1 ได้แก่ My Type และ Apology