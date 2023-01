ไอซ์ ปรีชญา ป่วยข้ามปีที่นิวยอร์ก เหตุกระเป๋าดีเลย์ ไร้เสื้อกันหนาว จน Weather Shock

ไอซ์ ปรีชญา ฉลองข้ามปีที่ รพ.ในนิวยอร์ก เหตุกระเป๋าดีเลย์ ไร้เสื้อกันหนาว จน Weather Shock

เพราะกระเป๋าเดินทางดีเลย์เป็นเหตุ ทำให้นางเอกสาว ไอซ์ ปรีชญา ที่บินไปฉลองเทศกาลแห่งความสุขปลายปีที่นิวยอร์ก กลายเป็น “ผู้ประสบภัยหนาว” ท่ามกลางอากาศ -13 องศา และมีเสื้อผ้าติดตัวเพียง 1 ตัวเท่านั้น

Advertisment

ล่าสุด “ไอซ์” อัพเดตว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เธอนอนป่วยข้ามปี 2022/2023 ที่โรงพยาบาล โดยหมอวินิจฉัยว่าเป็น Weather Shock

Advertisement

“HAPPY ( Im sick 🤢🤒🤧on ) NEW YEAR 🎉🎈🎊✨🇺🇸 🗽From New York hope y’ll have a great one #ป่วยข้ามปี ไปเลยสิคะ ฉลองข้ามปีที่ รพ.เล้ย

“Happy happy na ทุกคน หมอบอกว่า Weather Shock เพราะมีเสื้อ 1 ตัว เพราะกระเป๋าดีเลย์ อยู่กับเสื้อ 1 ตัวสามวัน Thats Why!! ป่วยจนถึงตอนนี้เลยเน้อ รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคน ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆ คนนะคะ 🤍🥰☺️ #sick #hospital #newyear”

ทำให้มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง รวมทั้งแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ให้สาวไอซ์หายป่วยไวๆ

Advertisement

View this post on Instagram A post shared by ⠊⠉⠑ ⠏⠗⠑⠑⠉⠓⠁⠽⠁ 🖤 (@icepreechaya)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง