หวานสุดๆ ‘ ศรีริต้า ‘ โพสต์ซึ้งถึงสามี ‘ กรณ์ ณรงค์เดช ‘ ในวันครบรอบแต่งงาน 3 ปี

แม้จะมี น้องกวินท์ เป็นโซ่ทองคล้องใจ แต่ความหวานก็ไม่แผ่วเลยทีเดียว สำหรับ ริต้า ศรีริต้า ที่ล่าสุดเนื่องในโอกาสครบรอบวันแต่งงาน 3 ปี กับสามี กรณ์ ณรงค์เดช เจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่า

“I’m so lucky to have you as my husband and this is the best day of my life. Happy 3 years anniversary to my better half. Thank you for the wonderful memories we’ve shared and for falling in love with me over and over again. I love you so so much ♥️♥️♥️”