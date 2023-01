ขายดีแน่! โรเซ่ BLACKPINK เผยชื่นชอบ มะม่วง-น้ำปลาหวาน ของโปรดที่ต้องกิน

หลังจากที่ 4 สาววง BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และลิซ่า มาทัวร์คอนเสิร์ต ‘BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK’ ที่สนามศุภชลาศัย ช่วงระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 โดยมีชาวบลิ๊งค์แห่เข้าชมคอนเสิร์ตแน่นสนามในวันแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมานั้น

ขณะเดียวกันก่อนการแสดงคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้น ทาง โรเซ่ BLACKPINK ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว roses_are_rosie เป็นภาพของมะม่วง-น้ำปลาหวาน พร้อมแคปชั่นระบุว่า “… My absolute favorite thing to eat here in Bangkok…” หมายความว่า “…ของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพฯ…”

หลังจากนี้บอกได้เลยว่า “มะม่วงน้ำปลาหวาน” จะขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าทั้งในตลาดเมืองไทย และในต่างชาติอย่างแน่นอนจากการโพสต์ของศิลปินเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่าง โรเซ่ BLACKPINK

