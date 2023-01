อาร์มี่ไทยพร้อมไหม? ‘BTS: Yet to Come in Cinemas’ เตรียมเซอร์ไพรส์สุดพิเศษบนจอยักษ์

ต้อนรับปี 2566 สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง!! โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เตรียมส่ง BTS: Yet to Come in Cinemas กับบันทึกการแสดงคอนเสิร์ต BTS <Yet To Come> in BUSAN ของศิลปินบอยกรุ๊ปเคป๊อปชื่อดังระดับโลกอย่างวง BTS ที่พร้อมจัดเต็มด้วยเพลงฮิตอย่าง Dynamite, Butter และ IDOL

รวมถึงการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกของเพลง Run BTS จากอัลบั้ม Proof อัลบั้มล่าสุดของวง มาให้อาร์มี่ชาวไทยได้รับชมบนจอยักษ์ภาพคมชัดระดับ 4K และระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ 57 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับผู้สนใจ BTS: Yet to Come in Cinemas สามารถตรวจสอบสาขา พร้อมซื้อบัตรล่วงหน้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์สาขาที่เข้าฉาย ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในราคาเริ่มต้นที่นั่งละ 550 บาท พิเศษ!! สมาชิก SF+ รับส่วนลดเพิ่ม 50 บาทต่อที่นั่ง โดยทุกที่นั่งจะได้รับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย WeLoveSF และ #SFcinema