‘พีพี กฤษฏ์’ กับแฟนมีตติ้งครั้งแรก รวบตึงทุกเอนเนอร์จี้จุดประกายไฟในตัว

เตรียมตัวให้พร้อมแบบขั้นสุด พร้อมจุดประกายไฟในตัวไปกับ PP KRIT หรือ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร กับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชีวิต ใน LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA วันที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ Royal Paragon Hall ตลอดเส้นทางการทำงานในฐานะศิลปินของ พีพี เหล่าบรรดาแฟ ๆ ต่างส่งความรู้สึกและกำลังใจมาโดยตลอด เปรียบเป็นเหมือนดวงดาวที่เปล่งประกายระยิบระยับบนท้องฟ้า คอยส่องแสง และส่งพลังให้กันตลอดมา

โดยในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ พีพี เตรียมฟิตร่างกายมาเต็มที่ พร้อมรวบตึงทุกเอนเนอร์จี้ที่มี ใส่เต็มความสดใหม่ในทุกไอเดีย และทุกโมเมนต์ เพื่อเนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษนี้ ให้อบอุ่นและประทับใจแฟน ๆ ให้มากที่สุด

เตรียมตัวสัมผัสความสนุก กับแฟนมีตติ้งที่สปาร์กกับความรู้สึกใหม่ ๆ ที่เร้าอารมณ์ และตราตรึง จนทั้งฮอลล์ต้องลุกเป็นไฟ ไม่อยากให้คนรัก พีพี พลาด!! LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING Presented by LAZADA ใน วันที่ 4 มีนาคม 2566 สถานที่ Royal Paragon Hall เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 28 มกราคมนี้ ที่ www.theconcert.com บัตรราคา 10,000 บาท ( Lit & Glitter Package) / 6,500 บาท / 5,500 บาท/ 4,500 บาท/ 3,500 บาท