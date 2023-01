ไมค์ ภิรมย์พร ชวนฟัง ‘ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า’ SUPER JUNIOR ชวนดู THE LAST MAN STANDING สารคดีชุดพิเศษ

Advertisment

*ENGENE พร้อมไหม ENHYPEN จะมาแล้ว

ENHYPEN (เอนไฮเพน) 7 ศิลปินค่าย Belift Lab ของเกาหลี จะมาจัด ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ in BANGKOK ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เหล่า ENGENE (เอนจีน) ที่พร้อมแล้วสามารถซื้อบัตรราคา 6,800 / 6,500 / 6,300 / 6,300 / 5,900 / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท ได้ที่ www.thaiticketmajor.com

*SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING

เนื่องในช่วงของการเฉลิมฉลองปีใหม่และครบรอบ 18 ปี ศิลปิน K-Pop ในตำนานอย่าง SUPER JUNIOR จึงจะมีสารคดีชุดใหม่เป็นของขวัญพิเศษให้แฟนๆได้ชมทาง Disney+ Hotstarใน วันที่ 18 มกราคมนี้ โดยสารคดี SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING จะพาไปรู้จักกับจุดเริ่มต้นตั้งแต่การก่อตั้งวง SUPER JUNIOR 05 และตามติดไปจนถึงความสำเร็จของพวกเขา ตั้งแต่ในระดับเอเชียสู่ระดับโลก พร้อมการสัมภาษณ์เปิดใจ เมื่อพวกเขาต้องมองย้อนกลับไปในเส้นทางของการเป็นศิลปิน พร้อมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัว เพื่อให้แฟนคลับและผู้ชมได้รู้จักกับพวกเขาและอุตสาหกรรม K-Pop ได้มากขึ้น



*ครูสลากับไมค์ ภิรมย์พร และ ‘ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า’

ย้อนกลับไปเกือบ 30 ปี ที่เพลง ‘ยาใจคนจน’ ที่ขับร้องโดย ไมค์ ภิรมย์พร แต่งโดยสลา คุณวุฒิ ได้กลายเป็นเพลงลูกทุ่งในใจแฟนๆ จากนั้นก็ตามมาด้วยเพลง ‘เหนื่อยไหมคนดี’ และอีกหลายเพลงดังที่ไมค์ทำงานคู่กับครูสลา ก่อนจะห่างหายกันไปเกือบ 15 ปี

ล่าสุดทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ในเพลง ‘ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า’ ที่พูดถึงคู่สามีภรรยาที่ผ่านทุกข์ผ่านสุข ล้มบ้างแต่ก็ลุกขึ้นมาสู้ ผิดพลาดก็มีการให้อภัย จนมาถึงวันที่ความฝันกลายเป็นจริง

ทั้งนี้ไมค์บอกว่า “เป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆที่ได้กลับมาทำงานกับครูสลาอีกครั้ง ภาพเก่าๆผุดขึ้นมาเต็มหัวเลย เกือบ 15 ปีที่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ แยกย้ายกันไปทำงาน แต่พอมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากๆ”

**พรีเซ็นเตอร์คนใหม่

ทรูไอดี เปิดตัว ลิซ่า แบล็กพิงค์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ซูเปอร์สตาร์ระดับเวิลด์คลาสคนใหม่ หวังตอกย้ำภาพผู้นำคอนเทนต์ ด้วยแนวคิด The Next World Class Smart Entertainment โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เนื้อหาเล่าถึงตัวตนที่หลากหลายของลิซ่า ซึ่งสะท้อนถึงคอนเท้นท์ที่หลากหลายบนทรูไอดี ที่คัดสรรความบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ผู้ชมในยุคดิจิทัล นาย จอร์จ จิ โจว เชง กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม ดิจิทัล มีเดีย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันงานของทรู ไอดี ครอบคลุมไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ โดยผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครเพื่อรับชมได้ที่ https://trueid.net