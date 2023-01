‘เดย์ ไทยเทเนี่ยม’ สุดดีใจ ภรรยาคลอดลูกสาวคนแรกเป็นของขวัญสุดล้ำค่า

Advertisment

เป็นอีกครอบครัวที่ต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้าน สำหรับแรปเปอร์หนุ่ม เดย์ ไทยเทเนี่ยม หรือ จำรัส ทัศนละวาด ที่กลายเป็นคุณพ่อป้ายแดง เพราะล่าสุด น้ำหวาน เขมจิรา ภรรยาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยเดย์ก็ได้ออกมาเผยภาพถ่ายแรกคลอดผ่านอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความไว้ว่า

‘Thank you GOD for the most precious present 👶 Rosabella my baby girl, superwoman from heaven. Thank you my super wife for your nine months patient 🙏 this is our family. The world is you’re my baby girl. #sdthaitay #thaitanium #Rosabella #babygirl #GODBLESS

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญอันล้ำค่าที่สุด 👶 โรซาเบลล่า สาวน้อยของผม ยอดมนุษย์จากสรวงสวรรค์ ขอบคุณภรรยาสุดที่รักที่อดทนถึงเก้าเดือน 🙏 นี่คือครอบครัวของเรา ทั้งโลกเป็นของคุณ ลูกสาวของผม #sdthaitay #thaitanium #โรซาเบลล่า #babygirl #GODBLESS’