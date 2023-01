มาแล้วจ้า BLACKPINK IN YOUR AREA และอีก 2 กิจกรรมน่าสนใจ

Advertisment

*BLACKPINK IN YOUR AREA

ด้วยพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร ณ ชั้น 6 ห้องจัดแสดงงาน ไอคอนสยาม งาน BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION จะถูกจัดขึ้นระหว่างนี้ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์

ใน BLACKPINK IN YOUR AREA POP-UP STORE & EXHIBITION นั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน อาทิ โซนนิทรรศการชุดแต่งกายของทั้ง 4 สาว ภายใต้แนวคิด From the unknow to the infinity, โซนที่นำเสนอแนวคิด East meets West ผ่านเครื่องดนตรีเกาหลีโบราณอย่าง GEOMUNGO (คอมุนโก) ที่ซีจูเล่นใน MV ‘Pink Venom’ และกีตาร์ของโรเซ่ ที่จะถูกนำมาจัดแสดงให้กับแฟนๆ ได้ชม ฯลฯ โดยในงานยังมีการนำสินค้าของ Blackpink มาให้ได้ชาวบลิ๊งค์ได้จับจอง

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าชมต้องซื้อสินค้าใน Blackpink POP-UP Store พร้อมลงทะเบียนกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ภายในงาน ก็สามารถรับสิทธิ์แลกบัตรเข้างานจำนวน 1 ใบฟรี

*ความสุขริมน้ำ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กลุ่มโรงแรม ไมเนอร์ โฮเทลส์ ฯลฯ ร่วมกันจัดเทศกาลริมน้ำกรุงเทพ Bangkok Riverside Fest ประจำปี 2023 ที่รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ ผลงานศิลปะ ร้านค้า ร้านอาหาร ดีเจ คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ อาทิ Lipta, POLYCAT, V Violet, 4EVE, MEAN ฯลฯ การขับเคี่ยวของฝีพายระดับประเทศในการแข่งขันเรือยาวช้างไทย การแข่งขันพายเรือคายัก และบอร์ดยืนพาย พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อื่นๆมากมายมาให้ได้สัมผัสท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณลานจัดงานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยเจริญนคร 57/1 ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจซื้อบัตรเข้าชมงาน ใบละ 300 บาทต่อวัน (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าฟรี) หรือบัตรวีไอพี ใบละ 3,999 บาทต่อวัน ที่จะรวมเครื่องดื่มและอาหารว่างแบบไม่จำกัด และสำหรับผู้ต้องการพาสุนัขเข้างานก็ต้องซื้อบัตรสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีราคา150 บาทต่อตัว โดยบัตรมีจำหน่ายที่โรงแรมอนันตรา, จุดจำหน่ายบัตรหน้างาน หรือผ่านเว็ปไซต์ eventpop.me และ bangkokriverfestival.com โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนโครางการช่วยเหลือช้างไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokriverfestival.com

*รวมตัวท็อป

Atimeshowbiz ชวนไปฟินกับ Beach Boys & Girls Concert ฺมหกรรมคอนเสิร์ตริมทะเล ที่จะนำศิลปินตัวตึงมาไว้บนเวทีเดียวกัน ทั้งฝั่ง Boy ที่มีนนท์ ธนนท์, เดอะ ทอย, ทิลลี่เบิร์ดส์, ทรีแมนดาวน์, PROXIE ฯลฯ ส่วนตัวจี๊ดฝั่ง Girls (เกิร์ล) ก็มีโบกี้ไลอ้อน, วิโอเลต วอเทียร์, ส้ม มารี ฯลฯ โดยคอนเสิร์ตจะมีในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม ณ Triple Tree Beach Resort หาดชะอำเหนือ จ.เพชรบุรี แต่บัตร Early Birds ราคา 950 บาท จากปกติราคา 1,500 บาท มีให้ซื้อได้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม เวลา 22.00 น. ที่ https://www.thaiticketmajor.com/concert/beach-boys-and-girls-music-fest.htmlและติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/atimeshowbiz