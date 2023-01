‘บิว จักรพันธ์’ ประกาศลาออกจากค่าย ลั่นนั่งหายใจยังผิด พร้อมสู้พิสูจน์ความจริงในชั้นศาล

Advertisment

จากประเด็นดราม่าของนักแสดงซีรีส์วาย บิว จักรพันธ์ พุทธา ถูกอดีตแฟนออกมาแฉโดนทำร้ายร่างกาย คบซ้อน รวมถึงเรื่องเงิน และก๊อบพล็อตซีรีส์ ล่าสุด วันนี้ (28 มกราคม) เวลา 16.00 น. ทางช่องยูทูบค่าย Be On Cloud ได้มีการแถลงจากบิว โดยเจ้าตัวได้ขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงสังกัดค่าย Be On Cloud พร้อมทั้งขอเอาความจริงไปสู้ในชั้นศาล โดยมีรายละเอียดทั้งหมดจากปากของบิวว่า

“วันนี้ที่ออกมาพูดเป็นความต้องการของผมเอง จากเรื่องที่เกิดขึ้นมันได้ส่งผลกระทบกับทางค่าย ครอบครัว เพื่อนฝูงนักแสดงของผมที่เปรียบเสมือนครอบครัว และคนใกล้ตัวของผมเองด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบไปมากกว่านี้ต่อคนที่ผมรัก ผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่า ผม นายจักรพันธ์ พุทธา ขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงสังกัดค่าย Be On Cloud ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ผมขอยืนยันว่าผมพูดจากใจจริง และผมขอพูดเลยว่าพูดด้วยความสัตย์จริงทุกประการ ในวันนั้นที่ผมออกมาพูด ผมมีเจตนาที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตผมมาสักระยะแล้ว จนถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่า ผมจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้าง สิ่งที่ทุกคนรับรู้ หรือพบเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด

ผมเองก็แค่มนุษย์คนหนึ่ง ผมยอมรับว่าผมไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ แม้สิ่งที่ปรากฏจะตีความว่าผมแย่แค่ไหนก็ตาม และสิ่งที่ผมโดนมันเกินกว่าที่ผมจะรับไหว ชีวิตผมต้องพังทลายลง ทั้งหน้าที่การงาน ชื่อเสียง สังคม ครอบครัว ทุกอย่าง ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้ว แม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมนั่งหายใจอยู่ผมก็ยังผิด

ผมไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วครับ สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ ผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง จากนี้ผมขอเอาความจริงไปสู้ในชั้นศาล ผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรัก และคนที่ยังรักผม คนที่เชื่อมั่นในตัวผม รวมถึงครอบครัวและตัวผมเองด้วย ผมขอให้ทุกคนอดทน และผมก็จะอดทนและเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาล

จากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุด และผมก็เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับผม และผมก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่บริษัท Be On Cloud ให้โอกาสผมมาพูดครั้งสุดท้าย ขอขอบคุณมากครับ”