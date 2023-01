‘ดา เอ็นโดรฟิน’ คลอดแล้ว เผยภาพแรก ‘น้องเดเมี่ยน’ ลูกชาย

นักร้องสาวเสียงดี ดา เอ็นโดรฟิน ได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าวันนี้ (29 มกราคม) โดย ดา คุณแม่ป้ายแดง ก็ได้โพสต์ภาพแรกเกิด พร้อมหน้าครอบครัว พ่อเดนนิส ไทยคูน แม่ลูก ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า

“เด็กชาย เดเมี่ยน “Damian” has arrived”

ฝด้านคุณพ่อป้ายแดง เดนนิส ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมแคปชั่นว่า “No feeling like it in the world shout outs to my wife @daendorphine you did a great job Welcome to the world Damian born January 29, 2023 (Sunday) at 8:01am”