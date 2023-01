ร้อนแรง ENERGY ล้น MANIFESTO TOUR เวิลด์ทัวร์ครั้งแรกบอยแบนด์ดัง ‘ENHYPEN’

แม้จะเปิดตัวมาเป็นเวลาเพียงแค่ 2 ปีกว่า แต่กระแสความฟีเวอร์ของ 7 หนุ่ม ENHYPEN (เอนไฮเพน) รุกกี้ บอยแบนด์เจน 4 จาก BELIFT LAB ก็เรียกว่าฮอตครองใจแฟนคลับทั่วโลก

จึงไม่แปลกใจที่ คอนเสิร์ต ‘ENHYPEN WORLD TOUR MANIFESTO TOUR’ ที่จัดขึ้นที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ประกาศ SOLD OUT ทั้ง 2 วัน และยังขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์อีกด้วย

ENHYPEN ประกอบด้วยเมมเบอร์ 7 คน อย่าง ฮีซึง , เจย์ , เจค , ซองฮุน , ซอนอู, จองวอน , และ นิกิ เมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นหนึ่งเดียว ทั้ง 7 คน เป็นผู้ชนะจากรายการเซอร์ไววัล เฟ้นหาไอดอลเกาหลีอย่าง I-LAND ที่ HYBE และ CJ Entertainment จับมือกัน ออกอากาศทางช่อง Mnet สมาชิกแต่ละคน มีคะแนนโหวตนับล้าน บ้างก็มีโปรไฟล์การเป็น Back Up Dancer ให้กับศิลปินรุ่นพี่ดังๆ จนแต่ละคน มีฐานแฟนคลับและเป็นที่จับตามองไม่น้อย

เริ่มเดบิวต์ในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 ในชื่อวงว่า ENHYPEN ที่มาจากคำว่า EN และ HYPEN หรือ เครื่องหมายยัติภังค์ (-) สื่อถึงการรวมตัวกันของสมาชิกทั้ง 7 คน ปล่อยมินิอัลบั้มแรก BORDER : DAY ONE โดยมีเพลงที่ชื่อว่า Given-Taken เป็นเพลงไตเติล กลายเป็นมินิอัลบั้ม ที่มียอดขายสัปดาห์แรกสูงสุดในบรรดาซิงเกิลอัลบั้มของวงเคป๊อปที่เปิดตัวในปีเดียวกัน และยังทำยอดขายทะลุ 1 ล้านอัลบั้ม ถึง 2 ครั้งภายในเวลาที่สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เคป๊อป ตั้งแต่เปิดตัว จากอัลบั้ม DIMENSION : DILEMMA และ MANIFESTO : DAY 1

และหลังจากเดินทางไปเปิดการแสดงมาแล้ว ทั้งที่เกาหลี ญี่ปุ่น และ อเมริกา 7 หนุ่มก็เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ต MANIFESTO ที่ประเทศไทย สร้างความประทับใจแบบจุใจให้ ENGENE (เอนจีน) แฟนคลับของวง หลังจากเพิ่งบินมาร่วมงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards เมื่อต้นปี

7 หนุ่มเปิดตัวอย่างร้อนแรง กับเพลง Given-Taken เพลงเปิดตัวของพวกเขา ที่แฟนคลับกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ ก่อนจะแดนซ์รัวๆไม่ได้พักทั้ง Flicker , Not For Sale , Let Me In (20 CUBE) , Mixed Up หรือเพลง Upper Side Dreamin ที่พวกเขาได้อวดมุมน่ารักๆ

แวะให้แฟนคลับได้พักกันไม่นาน หนุ่มๆก็กลับมาเต้นต่อไม่หยุด ทั้ง Drunk-Dazed และ One In A Billion ที่ศิลปินขึ้นไปแดนซ์บนโต๊ะอวดเสน่ห์กันแบบดุดันไม่เกรงใจใคร สนุกกันต่อกับเพลงฮิตอย่าง FEVER , Attention, please! และ Polaroid Love ที่ทำให้เอเนอจี้ของแฟนคลับในคอนพุ่งทะยาน เมื่อพวกเขาลงจากเวที มาเก็บภาพความประทับใจไว้ในโพลารอยด์ กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดสุดๆ เอเนอจี้ของหนุ่มๆ ยังคงไม่หมด พาเอนจีนไปโยกหัวต่อกับ Tamed-Dashed , Blessed-Cursed , Go Big or Go Home , Future Perfect (Pass the MIC) , ParadoXXX Invasion และ SHOUT OUT พร้อมๆกับ บง หรือแท่งไฟ ที่เปล่งประกายไปทั่วคอนเสิร์ต

ENHYPEN แวะให้แฟนคลับได้พักหายใจจากการแดนซ์หนักๆ แต่ไม่หยุดกรี๊ด ทั้งการแบตเทิลเสียงกรี๊ด อ้อนภาษาไทยว่า “ขอเสียงหน่อย” ชวนแฟนคลับเวฟ รวมไปถึงท่าโพสต์โชว์ความน่ารัก และ เซ็กซี่แบบแต่ละคน ก่อนว่า ขอบคุณความรักของพวกคุณ ที่เต็มที่กับโชว์ ทำให้พวกเขาก็สนุกกับคอนเสิร์ตนี้เช่นกัน เสียดายที่ได้เล่นเพียงที่กรุงเทพฯ ไม่ได้ไปจังหวัดอื่นๆ ขอบคุณคนที่มาจากหลายๆจังหวัด

“เดบิวต์มา 2 ปี เพราะโควิดเลยไม่ได้เจอกับแฟนๆ คิดเสมอว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกัน และไม่คิดว่าแฟนคลับที่ไทยจะเยอะขนาดนี้ มีเอเนอจี้ที่ดี และมีความสุขมาก” นิกิว่า

และยังขอให้แฟนๆรอนิดหนึ่ง จะรีบกลับมาหา พร้อมเวทีที่เท่กว่านี้เป็นแน่นอน ชูนิ้วก้อยสัญญากับเหล่าแฟนคลับไม่พอ พวกเขายังอ้อนแฟนคลับด้วยว่า กลับมาครั้งหน้า หวังว่าจะได้เล่นฮอล์ที่ใหญ่กว่านี้ และหวังว่าทุกคนจะเป็นเอนจีนอยู่

ซึ่งแฟนคลับเองก็ไม่น้อยหน้า นอกจากจะร้องเพลงดังสนั่น พร้อม “แฟนชานท์” กันแบบดังและเป๊ะ ไม่มีแผ่ว ก็ยังจัดโปรเจกต์ ขึ้นป้ายผ้า “3720 กิโลเมตรแต่พวกเรายังเชื่อมต่อกันตลอดไป” และยังมีแบนเนอร์ปิดท้ายให้กับศิลปิน

3 ชั่วโมงในคอนเสิร์ต เรียกได้ว่าสนุกสนานเต็มอิ่ม กับเอเนอจี้ความสดใสของ 7 เมมเบอร์ ที่ทั้งร้อง ทั้งแดนซ์ ไม่พัก แต่ก็ยังไม่มีเหนื่อย เรียกว่าเอเนอจี้เหลือล้นจนแฟนคลับฟิน หรือจะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆ ทั้งเวทีหมุน หรือพลุต่างๆ มาในช่วงที่พอเหมาะ พอดี รวมไปถึงฉากด้านหลัง ที่เข้ากับเพลง ดันเอเนอจี้ของเพลงให้สนุกสดใสไปด้วย สิ่งหนึ่งที่ชอบในโชว์นี้ ก็คงเป็นจอที่ถ่ายเฉพาะคนในช่วงทอล์ก ที่ทำให้ได้เห็นศิลปินทุกคน ตลอดเวลา กับเอเนอจี้ที่เชื่อมกันระหว่างแฟนคลับและศิลปิน อย่างช่วงที่แฟนๆ ร้อง Polaroid Love กันทั้งท่อนให้ศิลปินได้ฟัง

สร้าง Future Perfect ให้กับการแสดง สมกับชื่อของเพลงของพวกเขา

เรียกว่าเป็นภาพความประทับใจ เก็บใส่ไว้ในภาพความทรงจำ ที่แม้จะไม่ใช่รูปโพลารอยด์ แต่ก็ลืมเลือนได้ยาก รอเวลาที่แฟนคลับจะได้เจอกับพวกเขาอีกครั้ง

