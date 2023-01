แก๊งนางฟ้ารวมตัว เซอร์ไพรส์วันเกิดให้ ‘พอลล่า’ ถึงโสดแต่ไม่มีเหงา

ถึงแม้ว่ากลับมาโสดอีกครั้งก็ไม่มีเหงา สำหรับ พอลล่า เทเลอร์ ที่หลังประกาศปิดฉากชีวิตคู่กับ เอ็ดเวิร์ด สามีนักธุรกิจ เจ้าตัวก็บินมาเมืองไทย ก็ได้มีการนัดรวมตัวอีกครั้งของสาวๆ แก๊งนางฟ้าที่คบหากันมานานถึง 27 ปี อย่าง เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, วุ้นเส้น วิริฒิพา, นานา ไรบีนา และ เจนสุดา ปานโต ที่ได้ทำเซอร์ไพรส์ยกเค้กวันเกิดฉลองให้เพื่อนรักย้อนหลัง

โดย เจนี่ ได้เผยภาพสุดอบอุ่น พร้อมข้อความว่า “20 กว่าปีผ่านไป รักคงยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความห่วงใยที่มีมากยิ่งขึ้น happiest birthday to our dearest @paulataylorbuttery you know we all love you so so much and nothing is going to change that…forever”

ด้านเจนสุดาลงภาพเซตเดียวกัน พร้อมเขียนข้อความประกอบภาพว่า “27 ปีแห่งมิตรภาพที่สวยงามเสมอ และจะยังคงสวยงามตลอดไป Happy Birthday ja my love @paulataylorbuttery #รุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้”

ในส่วนของเจ้าของวันเกิดอย่าง พอลล่า ก็ได้โพสต์คลิป พร้อมบอกไว้ว่า “Friends. The family you choose. Grateful for all the friends in my life and the endless birthday love 💕”