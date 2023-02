คอนเสิร์ตบีไอ ดิสนีย์ออนไอซ์ ตามหา T-POP หน้าใหม่ และละครไทย

*ดิสนีย์ ออน ไอซ์

โชว์สุดโปรดของเด็กๆ ‘ดิสนีย์ ออน ไอซ์’ จะกลับมาแสดงอีกครั้ง ในวันที่ 23 – 26 มีนาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยคราวนี้เป็นตอน ในตอน ‘ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นท์ส มิคกี้ แอนด์ เฟรนด์ส’ (Disney On Ice Presents Mickey and Friends) ที่มิคกี้ เมาส์ และผองเพื่อน คือ มินนี่ เมาส์, โดนัลด์ ดั๊ก และกู๊ฟฟี่ จะออกเดินทางเพื่อค้นหาความทรงจำที่ประทับอยู่ในใจของเขา ผ่านเรื่องราวการ์ตูนดิสนีย์ โดยระหว่างทางพวกเขาจะได้ล่องเรือไปกับ “โมอาน่า” (Moana) ขณะที่เธอแสดงความกล้าหาญในการกอบกู้หมู่เกาะของเธอ ด้วยการต่อสู้ผจญภัยใต้ท้องทะเลลึกไปกับ วีรบุรุษครึ่งคนครึ่งเทพ “เมาอิ” (Maui) จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังโลกแห่งเหมันตฤดู ณ อาณาจักร เอเรนเดลล์ ที่ซึ่งสองพี่น้องเจ้าหญิง “แอนนา” (Anna) และ “เอลซ่า” (Elsa) ค้นพบว่าความรักที่แท้จริง คือ เวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุด และสัมผัสกับเรื่องราวมหัศจรรย์ เวทมนตร์อันลึกลับของ “แฟนเทเชีย” (Fantasia) เมื่อนักเวทย์ฝึกหัด (Sorcerer’s Apprentice) ทำให้ไม้กวาดมีชีวิตขึ้นมา พร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของคุณ ผ่านบทเพลง “ลิฟ ยัวร์ สตอรี่” (Live Your Story) เคียงข้างเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ ที่พวกเธอใช้ความอุตสาหะ ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ มิคกี้และเด็กๆ ทั่วโลก

บัตรเข้าชมราคาเริ่มต้น 800 บาท ซื้อได้ที่ www.thaiticketmajor.com

*บีไอ 2023 เอเชีย ทัวร์

โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411Ent) ของบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ จัดให้กับไอดอลหนุ่มผู้เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงเบอร์ต้นๆ ของเกาหลี “บีไอ” (B.I) หรือ “คิมฮันบิน”(KIM HAN BIN) กับสู่คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ “บีไอ 2023 เอเชีย ทัวร์ [แอล.โอ.แอล เดอะ ฮิดเดน สเตจ] อิน แบงคอก” (B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L THE HIDDEN STAGE] IN BANGKOK) ปักหมุดวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 17:00 น. ณ​ ธันเดอร์โดม​เมืองทองธานี ให้ประเทศไทยเป็นเวทีแรกเปิดตารางเอเชียทัวร์กันไปเลย

เตรียมตัวจองบัตรคอนเสิร์ตในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ นี้ ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ บัตรราคา 2,900 / 3,900 /4,900 / 5,900 และ 6,900 บาท

*หมอ-มือ-ใหม่

ไทยพีบีเอสเตรียมส่ง “The Interns หมอ-มือ-ใหม่” หนึ่งในละครภายใต้แคมเปญ “Voice of Youth เพราะเสียงของวัยรุ่นมีพลังและความหมาย” ลงจอ

“The Interns หมอ-มือ-ใหม่” เป็นผลงานการกำกับของกรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเหล่าแพทย์ฝึกหัดที่เพิ่งจบใหม่ และต้องมารับหน้าที่เป็นหมออินเทิร์น ณ โรงพยาบาลมหรักษ์ จากเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งผ่านพ้นรั้วมหาวิทยาลัย ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้พวกเขาต้องเติบโตขึ้นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนไป พร้อมแบกรับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้มากมาย ออกอากาศทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.15 น. เริ่มตอนแรก 10 กุมภาพันธ์นี้

*เฟ้นหา T-POP โดยทีมงาน K-POP

วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ จะมีรายการโทรทัศน์รายการใหม่ ‘9low on top’ (โกลว์ออนท็อป) รายการเซอร์ไววัล เรียลลิตี้ ที่จะเฟ้นหาบอยแบนด์หน้าใหม่ มาประดับวงการ T-POP โดยคัดสรรผู้มีความสามารถ 99 คน ที่มีใจรักในการร้อง เต้น มาแข่งขัน โดยมีเมทเทอร์นั้นมีทั้งตัวแทนฝั่งไทย คือ ตู่ ภพธร, หญิง รฐา, อ๊อฟ ปองศักดิ์ ขณะเดียวกันก็ยังได้คนจากฝั่ง K-POP อย่าง Lee Jin Hyuk (อี จิน-ฮย็อก) , Minzy (มิน-จี) และ Kim Woo Seok (คิมอูซอก) มาปลุกปั้น ผลักดัน ให้คำแนะนำและทริคต่างๆ ก่อนจะคัดให้เหลือเพียง 9 คน ไปเดบิ้วต์

รอชม รอเชียร์กันได้ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.45-17.45 น. ทางช่อง 3 HD