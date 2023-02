แต่งอีกคู่! อีซึงกิ ประกาศแต่งงานแฟนสาว ‘อีดาอิน’ เตรียมจัดงานวิวาห์ 7 เม.ย.นี้

แต่งอีกคู่! อีซึงกิ ประกาศแต่งงานแฟนสาว ‘อีดาอิน’ เตรียมจัดงาน 7 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นับเป็นข่าวดีวงการบันเทิงเกาหลี ที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับไม่น้อย เมื่อ อีซึงกิ นักร้อง นักแสดงหนุ่ม ได้เขียนจดหมายโพสต์ลงอินสตาแกรม เปิดเผยข่าวว่าเขาจะแต่งงานกับ อีดาอิน แฟนสาวนักแสดงของเขา

Advertisment

“สวัสดี นี่คืออีซึงกิ

นี่ดูเหมือนว่าจะมีหลายเหตุผลให้ผมได้เขียนอะไรยาวๆ ในปีนี้

วันนี้ ผมอยากจะถ่ายทอดการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม

ผมตัดสินใจที่ใช้เวลาที่เหลือกับ อีดาอิน คนที่ผมรัก ไม่ใช่แค่คนรัก แต่เป็นคู่แต่งงาน

ผมขอเธอแต่งงาน และเธอก็ตอบรับ

และพวกเราจะจัดงานแต่งงานขึ้นในวันที่ 7 เมษายน

ตอนนี้ ผมได้มีคนที่ผมจะรับผิดชอบชีวิตเขาตลอดไป ผมยินดีที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้ทุกคนทราบ

เธอคือคนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรัก และเป็นคนที่อยากให้อยู่เคียงข้างผมไปตลอดกาล

ผมอยากจะแชร์ความสุขด้วยกัน รวมไปถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต ผมอยากจะเอาชนะความยากลำบากเหล่านั้นด้วยกัน โดยไม่ปล่อยมือกันและกัน

ผมหวังว่าพวกคุณจะสนับสนุนพวกเราในอนาคตข้างหน้า และพวกเราจะอยู่อย่างมีความสุข และตอบแทนผู้อื่น

ขอบคุณ”

Advertisement

ทั้งนี้ ทั้งคู่ได้คอนเฟิร์มข่าวคบหากันเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021

อีซึงกิ เรียกว่าเป็นนักร้อง นักแสดงชื่อดังเกาหลีใต้ เข้าวงการตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี และมีเพลงแรกอย่าง Because You’re My Girl เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งยังได้รับรางวัลจำนวนมาก และยังมีเพลงดังๆ มากมาย นอกจากความสามารถด้านเพลงแล้วยังมีผลงานการแสดงจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, The King 2 hearts, A Korean Odyssey และ The Law Cafe

สำหรับนักแสดงสาว อีดาอิน เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 1992 เริ่มต้นเส้นทางนักแสดงในปี 2014 จากภาพยนตร์เรื่อง The Fatal Encounter และ Twenty Years Old และมีผลงานอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Hwarang : The Poet Warrior Youth และ Alice

Advertisement

ที่มา soompi