หวานเวอร์…นางเอกสาว ‘แคท ซอนญ่า’ เผยภาพพรีเวดดิ้ง เคาต์ดาวน์งานวิวาห์

สวมแหวนขอแต่งงานกันไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว สำหรับ แคท ซอนญ่า สิงหะ นักแสดงสาวช่อง 7 กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ หลังจากคบหาดูใจกันมานาน

ล่าสุด แคท ซอนญ่า ก็ได้เผยภาพลงในอินสตาแกรม เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน ราวเทพนิยาย ก่อนงานวิวาห์ 12 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยว่า

“Home to my heart 🤍 12 March 2023… Let the countdown begin ! #SSPBForever”

ซึ่งมีเหล่าคนในวงการ เข้าไปร่วมแสดงความยินดี ทั้ง เอมี่ มรกต, ศรีริต้า, หญิง รฐา, กระแต อาร์สยาม, ตั๊น จิตภัสร์ และแพทริเซีย กู๊ด