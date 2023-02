แฟนๆยินดี ‘วอนยอง IVE-พัคจองอู Treasure’ และไอดอลเกาหลีดัง จบการศึกษา ร.ร.ดัง SOPA

เป็นโรงเรียนที่มีเหล่าศิลปินไอดอลเข้าศึกษากันไม่น้อย สำหรับ โรงเรียนศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซล หรือ School of Performing Arts Seoul (SOPA) กับยูนิฟอร์มสีเหลืองอันคุ้นตา เป็นโรงเรียนที่โด่งดังในเรื่องดนตรี การแสดง แห่งหนึ่งของเกาหลี

ล่าสุด โรงเรียนก็ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมปลายปี 3 เรียบร้อยแล้ว โดยมีปีนี้ มีเหล่านักเรียนไอดอลจำนวนมาก ที่สำเร็จการศึกษาปีนี้

เริ่มต้นด้วย จางวอนยอง จาก IVE ที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมงานสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากความกังวลว่าจะมีผู้คนมารวมตัวกันที่พิธีจำนวนมาก จึงไปเยี่ยมโรงเรียนก่อนหน้านี้ แต่ได้ส่งข้อความขอบคุณแฟนๆ ทุกคน

ขณะที่ พัค จองอู จาก Treasure บอยแบนด์ดัง ที่กำลังจะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย ถึง 3 รอบ ก็เป็นอีกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ และได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมี ทึเม หรือแฟนคลับของวงส่งป้ายแสดงความยินดี พร้อมๆ กับเมมเบอร์ในวง ที่ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย

นอกจากนี้ยังมี ยูจอง LIGHTSUM, อูจู BLITZERS, เรมิ Cherry Bullet, แจฮี Weeekly, คิมยอนกยู ATBO, ดามิน Queenz Eye, เยซึล Hi-L และยุนอึน HI CUTIE ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย

Those who are receiving special achievement award at the #graduation ceremony of School of Performing Arts Seoul 💛👨‍🎓🖤 #서공예 #PARKJEONGWOO (@ygtreasuremaker @treasuremembers) #REMI (@cherrybullet) #Yeseul (@HI_L_official) #Yujeong (@CUBE_LIGHTSUM ) …. pic.twitter.com/cwLbwwKj4k

— Korea Odyssey (@korea_odyssey) February 9, 2023