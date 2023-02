ชวนไปปาร์ตี้สุดมันส์ และค้นคำตอบค้นคำตอบใครแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

Advertisment

*ใครแข็งแกร่งที่สุดในปฐพี?

Netflix รวมตัวเหล่าคนอึดใน ‘ร้อยแกร่งแข่งอึด’ (Physical: 100) ให้ดูการเอาตัวรอดของ 100 ผู้เข้าแข่งขันร่างกายที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นแบบไหน? ร่วมค้นหาคำตอบได้ในรายการเรียลลิตี้แนวเอาตัวรอด ที่ออกแบบมาเพื่อค้นหาผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งที่สุด โดยผู้ท้าชิงมีทั้งชายและหญิงที่มั่นใจและภูมิใจในร่างกายของตนเอง

ผู้กำกับจางโฮกีกล่าวว่า “รายการนี้ทำให้คำกล่าวที่ว่า ‘ร่างกายคือประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าของผู้เป็นเจ้าของ’ ออกมาเป็นรูปธรรม” เผยแพร่ให้ชมทาง Netflix แล้ว

*เพลิงไพร

ช่อง 7HD ชวนแฟนละครลุ้นปมรักปนแค้น ที่มีทั้งความดราม่า และฉากบู๊แอ็กชั่น ในละครใหม่ ‘เพลิงไพร’ จากบทประพันธ์ของ สถาพร สุชาติ และ เจษฎา ปลอดแก้ว เขียนบทโทรทัศน์โดย วุฒิ ภูมิน และ พิชัย กำกับการแสดงโดย สพัฌ วิไชยเมธา เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อรักษาผืนป่าให้คงอยู่ เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ กับ ปูเป้-เกศรินทร์ น้อยผึ้ง ร่วมแสดง โดยแพร่ภาพทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 20.30 น.

*WATER WAR CHIANG MAI’

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ Idea Fact หน่วยงานในสังกัด GMM SHOW จัดปาร์ตี้ WATER WAR CHIANG MAI ในวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ เเอร์พอร์ต นำศิลปินระดับท็อป อย่าง ไททศมิตร, THREE MAN DOWN , SLOT MACHINE , POTATO , ปาล์มมี่, ทิลลี่เบิร์ด, PAPER PLANE, SLAPKISS, วันเดอร์ เฟรม และ ONLY MONDAY ไปแสดงในงานเปียกที่สุดในภาคเหนือ แถมยังรวม 6 ผับดังในเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ท่าช้าง, WARM UP , HOM BAR , ฉลุย, THAY NIMMAN และ LIVING MACHINE มาไว้ในงานเดียวกัน ใครอยากไปเลือกซื้อบัตรแบบ EARLY SPLASH ราคา 999 บาท ในวันที่ 1-3 มีนาคม เวลา 09.00 – 20.00 น. ที่ The Concert Application หรือทางเว็บไซต์ www.theconcert.com ส่วนบัตรราคาปกติที่จะจำหน่ายภายหลังราคา 1,500 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก WATERWARCNX

*วาเลนไทน์ โดนัท

คริสปี้ ครีม ร่วมสร้างสีสันวันแห่งความรัก ด้วยการออก ‘วาเลนไทน์ โดนัท’ ยกขบวนโดนัทรูปหัวใจมาเป็นสื่อแทนความรู้สึก ทั้ง ‘I Pick You’, ‘Pink Double Heart’, ‘Strawberry Dream’ ฯลฯ ซึ่งจะมีจำหน่ายจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น