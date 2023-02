ใส่ถ่านกี่ก้อน! Stray Kids ขันน็อตระเบิดความมันส์ 3 ชม.เอเนอจีดีไม่แผ่ว โชว์ซีนขาแมงมุมยักษ์

ใส่ถ่านกี่ก้อน! Stray Kids ขันน็อตระเบิดพลัง เสิร์ฟความมันส์สเตย์ไทย ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง โปรดักชั่นเริ่ด ตราตรึงกับขาแมงมุมยักษ์

ผ่านมาแล้วราวสัปดาห์ทว่าเหล่าสเตย์ยังคงย่อยพลังความสุขที่ได้รับผ่านการแสดงอันเร่าร้อน ของหนุ่มๆ สเตร์ย คิดส์ (Stray Kids) ทั้ง 8 คน “ไม่หมด” หลังเข้าสู่โลกของแก๊งเด็กหลง ในอิมแพ็ค อารีน่าฯ กับคอนเสิร์ต 2ND WORLD TOUR ‘MANIAC’ ทั้ง 2 รอบเต็มอิ่ม เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตลอด 3 ชั่วโมง สเตร์ยคิดส์จัดเพลลิสต์อย่างใส่ใจทุกเพลง เอเนอจีมีแต่พุ่งไม่มีแผ่ว บิวต์ตั้งแต่เสียงโน้ตตัวแรก เมื่อจังหวะดนตรี Anthem กระหึ่ม สเตย์ไทยตะโกนสุดพลังเสียง ‘STRAY KIDS EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD’ ประเดิมเปิดคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ

เด็กหลงเปิดตัวในเพลงแรก MANIAC และ VENOM มาพร้อมไฮไลต์ขาแมงมุมยักษ์ ที่ไม่ใช่กราฟิกแต่ขยับขาไปมาได้อย่างอิสระ แถมดวงตายังเหมือนมีชีวต ตราตรึงใจ สมกับเป็นแชมป์รายการคิงดอม ที่งานเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่พ่ายให้ใคร

สลับสวิตซ์เข้าโหมดเซ็กซี่กันต่อ ในแสงไฟสีแดง เงาร่างทั้ง 8 ชัดขึ้นพร้อมกับคอสตูมเน็กไท เพลง Red Lights เรียกเสียงกรี๊ด ทักทายแฟนๆ ด้วยความคิดถึง พร้อมแนะนำตัวเป็นภาษาไทย ขโมยหัวใจสเตย์ไปอีกช็อต

ไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดเต็มเพลงฮิต ที่ไม่เพียงแต่แฟนๆ บัตรยืนที่โยกหัวคลอน แต่ผู้ชมบนสแตนด์ก็นั่งไม่ติด ไม่ว่าจะเป็น ALL IN, District 9 และ Black Door

ก่อนจะเข้าสู่พาร์ทที่ดุดันแต่กลมกล่อมที่สุดพาร์ทหนึ่งของคอนเสิร์ต เพราะจัดเต็มทั้งแสง สี เอฟเฟก พร้อมเปิดตัว “วงดนตรีสด” ขึ้นมาบนสเตจด้วยเพลง Thunderous ก่อนจะมันส์กันต่อในเพลง Domino และ God’s Menu

วิชวลและซาวด์ที่ลายเซ็นความเป็นพื้นเมืองเกาหลี และคอสตูมที่ดัดแปลงจากฮันบกโบราณ ตอกย้ำให้เห็นว่า Stray Kids คือบอยแบนด์ที่พร้อมพาวัฒนธรรมของประเทศบ้านเกิดตนไปทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริง

ช่วงสุดท้ายของโชว์ก็ยังคงความมันส์ไม่มีแผ่ว เปิดพาร์ทกันด้วย Case 143 เพลงจากอัลบั้มใหม่ MAXIDENT ส่งความรัก

และไปโยกย้ายกันต่อในเพลง Hellevator, TOP และ Victory Song ก่อนที่หนุ่ม ๆ จะลงจากเวทีไปพร้อมกับกิจกรรมให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกระหว่างรอช่วงอังกอร์ ซึ่ง STAY ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมพาร์ท RELAY CAM เต้นสู้กล้องกันอย่างเต็มที่ เรียกว่าไม่มีใครตายเวทีกันเลยทีเดียว!

เต้นสุดเหวี่ยงกันมาทั้งคอนเสิร์ต ในวันสุดท้ายก็ได้มีเซอร์ไพรส์สุดซึ้งจาก STAY ไทยที่เตรียมให้เหล่าเด็กหลง เป็นวีทีอาร์ที่กล่าวถึงความผูกพันและการรอคอยให้หนุ่ม ๆ มาเจอกันอีกครั้ง ซึ่งหนุ่ม ๆ ให้คำสัญญาเป็นนัย ๆ ว่าอยากจะเจอแฟนชาวไทยให้บ่อยขึ้น เหมือนกับที่ Stray Kids คอยย้ำเสมอถึงสโลแกน ‘You Make Stray Kids STAY’

อย่างไรก็ตาม เสียงความความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้นั้น ดังก้องในแฮชแท็ก #2ndWorldTour_MANIACTH สะท้อนให้เห็นภาพของคำว่า “ดนตรีไร้พรมแดน” ได้เป็นอย่างดี แม้ต่างภาษาแต่มีความสุขและสนุกด้วยกันได้อย่างไม่มีลิมิต เพราะนอกจากสเตย์ไทยที่มาชมแล้ว ยังมีสเตย์ชาวต่างชาติเข้ามามันส์ด้วยกันเยอะมากๆ

ในช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตยังมีแฟนๆ ในโซนยืนทั้งคนไทยและต่างชาติได้ประสานมือกันเป็นวงกลมและเต้นด้วยกันเป็นวงกลม คือหนึ่งโมเมนต์น่ารัก ที่มีเสียงเพลงจากสเตร์ยคิดส์เชื่อมเข้าด้วยกัน

ด้วยเพลลิสต์และพลังงานจากศิลปินที่ใส่เต็มไม่ยั้ง ทั้งโปรดักชั่นอลังการ เวทีสวยงามด้วยกราฟิกที่สอดคล้องกับบทเพลงและการแสดง นั้นสะท้อนถึงความใส่ใจ และการบริหารเวทีที่บาลานซ์พลังงานในคอนเสิร์ตให้ความสนุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับแฟนๆ ที่ 8 หนุ่มได้ดีอย่างมาก จนทำให้เชื่อได้เลยว่า พวกเขา “อยากมาเจอสเตย์ชาวไทยจริงๆ”

ดังที่ “ฟิลิกซ์” ได้พูดตอนหนึ่งว่า หากนับดูแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้นับเป็นการแสดง “ครั้งแรก” ของสเตร์ยคิดส์ในปี 2023 นี้ “ไอเอ็น” ที่ถามแฟนๆ ด้วยความคาดหวังว่า การกลับมาของพวกเขาครั้งนี้ เติบโตขึ้นบ้างหรือเปล่า หรือจะเป็น “ฮยอนจิน” ที่บอกว่าผลไม้ไทยอร่อยมากๆ และ “ซึงมิน” ที่หลงรักน้ำแตงโมปั่น ที่สำคัญคือสเตย์ไทย “ร้องเพลงเก่ง” จนเด็กหลงยังอึ้ง

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการแสดงจบลง ไม่ว่าก่อนเข้าคอนฯ เจอกับบรรยากาศหรือสภาพอากาศร้อนๆ แต่ใดมา ทว่าขากลับสเตย์ไทยยิ้มแก้มปริทุกราย

โดยเฉพาะในช่วงทอล์ก ที่ 8 หนุ่มย้ำบ่อยๆ ว่า จะกลับมาหาอีก ทำเอาเหล่าสเตย์ผูกจิตผูกใจ รอคอยวันที่จะได้เจอกันอีกครั้ง และได้ตะโกนดังๆ พร้อมกันว่า

“STRAY KIDS EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD”