เอฟซีไทยแห่เวลคัม ‘คิมซอนโฮ’ เช็กอินสวนลุม แวะเที่ยวข้าวสาร ก่อนจัดแฟนมีตติ้งเย็นนี้

เอฟซีไทยแห่เวลคัม ‘คิมซอนโฮ’ เช็กอินเที่ยวสวนลุม ก่อนขึ้นโชว์แฟนมีตติ้งเย็นนี้

บินลัดฟ้า แลนดิ้งถึงเมืองไทยไปแล้ววานนี้ สำหรับ คิมซอนโฮ หรือ หัวหน้าฮง ที่แฟนคลับชาวไทยเรียกขาน เตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย 2023 KIM SEON HO ASIA TOUR IN BANGKOK ONE TWO THREE SMILE ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ๋ ซึ่ง Sold out ทั้ง 2 รอบการแสดง

หลังแลนดิ้งถึงไทย ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับ “ซอนโฮฮาดา” ที่ไปรอรับที่สนามบินอย่างอบอุ่น บ้างก็ชูป้าย ซึ่งเขาก็ได้เดินลงจากรถเพื่อรับช่อดอกไม้ รวมถึงสิ่งของต่างๆ ด้วยตัวเอง แถมยังได้แจกลายเซ็นให้กับแฟนๆด้วย

ล่าสุด อินสตาแกรม kimseonho_staff.diary ก็ได้โพสต์ภาพของซอนโฮ ที่เดินเล่นสวนลุมพินี ยามเย็นย่ำ พร้อมว่า “ถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัย การเดินเล่นในสวนสาธารณะของนักแสดงซอนโฮ ขอให้มีค่ำคืนแห่งความสุขทุกคน”

ขณะที่ คิมซอนโฮเอง ก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในสวน ลงในอินสตาแกรมด้วย ซึ่งมีเหล่าบรรดาแฟนคลับ เข้าไปคอมเมนต์ต้อนรับมาเมืองไทยกันจำนวนไม่น้อย

โดยหลังจากเดินเล่นสวนลุมแล้ว เหล่าบรรดาแฟนคลับยังได้เจอกับ คิมซอนโฮ ที่ถนนข้าวสารในช่วงค่ำอีกด้วย