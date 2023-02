ว่าที่คุณแม่ ‘ แพทริเซีย ‘ ประกาศข่าวดี ปีนี้ มีเบบี๋แล้ว

หลังจากที่นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ได้เข้าพิธีวิวาห์กับ โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศข่าวดีตั้งครรภ์ทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“Surprise!! Incredibly excited to announce that we are expecting our little one in 2023..🧸🤭“ (เซอร์ไพรส์!! ตื่นเต้นมากที่จะประกาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี 2023)

ซึ่งงานนี้ก็มีคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย