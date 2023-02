ออร่าคุณแม่เปล่งปลั่ง ‘แพทริเซีย กู๊ด’ เปิดภาพอวดครรภ์ให้เห็นชัดๆ แต่ยังสวยเป๊ะ

Advertisment

หลังจากออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ทายาทคนแรก สำหรับนางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ที่ล่าสุดก็ได้ออกมาเผยภาพถ่ายหน้าท้องที่มีเบบี๋ตัวน้อยอยู่พร้อมขนาดหน้าหน้าท้องที่ขยายใหญ่ขึ้นให้ได้เห็นชัดๆ แต่หุ่นของว่าที่คุณแม่ก็ยังเป๊ะและดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลสุดๆ โดยแพทริเชียยังได้เขียนข้อความเอาไว้ด้วยว่า

‘Baby bump’s first appearance 🤰🏻🥰 (การขยายตัวครั้งแรกของการอุ้มท้อง)’

Advertisement

อีกทั้งก่อนหน้านี้สาวแพทริเซียก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์เข้าอัลตร้าซาวด์ โดยมี โน้ต วิเศษ สามีคอยอยู่ดูแลไม่ห่าง พร้อมเขียนข้อความเผยความในใจว่า

‘thank you for all the kind messages, our little one already feels so loved 🥹🙏🏼🤍 ขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะ ตื่นเต้นมากกกที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่ 🤰🏻’