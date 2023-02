‘พัค จินยอง’ GOT7 อ้อนอากาเซ่ไทยคิดถึงมากๆ ขอบคุณการต้อนรับสุดอบอุ่น

หลังจากที่รอคอยมานาน 3 ปี วันนี้ก็สมใจอากาเซ่แล้ว เมื่อ จินยอง GOT7 หรือ พัค จินยอง ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและเตรียมพร้อมที่จะเปิดโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ตทัวร์ในงาน ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์นี้ ณ ยูเนี่ยน มอลล์

โดยในช่วงเช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ได้มีงานแถลงงานข่าวก่อนเริ่มความสนุกเย็นนี้ ซึ่งเมื่อ พัค จินยอง ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชน ก็ได้ยกมือสวัสดีทักทายทุกคน ก่อนจะแนะนำตัวด้วยภาษาไทยว่า “สวัสดีครับ GOT7 จินยองนะครับผม”

ก่อนจะพูดถึงการต้อนรับของแฟนๆ ที่สนามบินเมื่อวานนี้ว่า “ไม่ได้มาไทยประมาณ 4 ปี รอคอยที่จะเจอแฟนๆ ชาวไทยมากๆ เลย แต่แอบเป็นห่วงว่าไม่ได้มานานขนาดนี้แฟนๆ จะลืมเราไปแล้วหรือเปล่า แต่พอมาถึงหายห่วงหายกังวลไปเลย เพราะทุกคนมาต้อนรับอบอุ่นมากๆ ทุกครั้งที่เมมเบอร์มาประเทศไทยเห็นแล้วก็อยากมาบ้าง ครั้งนี้ก็รู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสมาหาทุกคน”

ทั้งนี้ จินยองยังได้โชว์สกิลการพูดภาษาไทยที่เตรียมตัวมาพูดกับอากาเซ่ไทยว่า “ทุกคน สบายดีไหมครับ ผมดีใจจริงๆ ที่ได้เจอนะครับ ผมคิดถึงทุกคนมากๆ ครับ ขอบคุณครับ”

ก่อนจะฝากถึงอากาเซ่ชาวไทยไว้เจอกันเย็นนี้ กับโชว์พิเศษที่ได้เตรียมไว้ให้ทุกคน