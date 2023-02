แต้มบุญสูง ‘ เต้ย พงศกร ‘ อวดโมเมนต์ได้เป็นลัคกี้แฟน ‘ จินยอง GOT7′

เป็นแฟนบอยที่ฟินที่สุดในงานแล้ว สำหรับ พระเอกหนุ่ม เต้ย พงศกร ที่หลายคนรู้ดีว่าหนุ่มเต้ยนั้นเป็นแฟนตัวยงของไอดอลเกาหลีวง GOT7 โดยก่อนหน้านี้ก็ได้สร้างตำนานตัวสั่นน้ำตาไหล เมื่อได้เจอหน้า แจ็คสัน หวัง แบบใกล้ชิดในรายการร้องข้ามกำแพงมาแล้ว แถมยังมีภาพหนุ่มเต้ยไปซัพพอร์ตหนุ่มๆ วง GOT7 ตามงานต่างๆ อีกหลายครั้ง

โดยล่าสุด เต้ย พงศกร ก็ได้เป็นลัคกี้แฟนจากการสุ่มผู้โชคดีที่มาร่วมชม แฟนคอนเสิร์ตของ พัค จินยอง หรือ จินยอง GOT7 ในงาน ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK : Secret Meeting Between You and Me’ ที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ เมื่อคืนที่ผ่านมา (19 กุมภาพันธ์) ซึ่งได้ขึ้นไปบนเวที ที่ทำเอาทั้งพิธีกร อย่างดีเจนุ้ย และ แจยอง ล่ามแปลภาษาถึงกับตกใจ รวมถึง จินยอง เองเมื่อได้เห็นหน้าก็ชมไม่หยุดปากว่า ‘หล่อมากๆ’ ก่อนจะสวมกอดกัน เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ได้สนั่นฮอลล์ถึงความน่ารักของทั้งคู่

ขณะที่อยู่บนเวทีเพื่อรอ จินยอง เขียนอวยพรวันเกิดตามรางวัลที่ลัคกี้แฟนได้รับนั้น เจ้าตัวก็ยอมรับว่าตื่นเต้นจนตัวสั่นเลยทีเดียว รวมถึงยังได้บอกว่าก่อนมางานได้มีการมูเตลูมาด้วยการท่องนะโม 3 จบ และสวดคาถาพระพิฆเนศวรด้วย ทั้งนี้เหล่าอากาเซ่ต่างก็ร่วมยินดีกับความโชคดีของหนุ่มเต้ยมากๆ เพราะเป็นหนึ่งนักแสดงคนดังไทยที่ติดตามวง GOT7 อย่างแท้จริง

ซึ่งงานนี้ เต้ย ก็ไม่พลาดที่จะแชร์โมเมนต์ประทับใจผ่านอินสตาแกรมของตัวเอง พร้อมแคปชั่นว่า

“แต้มบุญนี้🐯🍑💚“