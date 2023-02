สมการรอคอย ‘ จินยอง GOT7′ จัดเต็มสร้างความทรงจำสุดประทับใจให้อากาเซไทย

คงต้องบอกว่าสมการรอคอยจริง ๆ และถือเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำสำหรับการกลับมาเจอเหล่าแฟน ๆ ชาวไทยในรอบ 4 ปี สำหรับ พัค จินยอง (PARK JIN YOUNG) หรือ จินยอง GOT7 ที่จัดเต็มงานโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2, ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ โดยผู้จัดมากประสบการณ์ของไทยอย่าง IDEA FACT หน่วยงานภายใต้ GMM SHOW ในเครือ GMM GRAMMY งานนี้เหล่าอากาเซต่างมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับหนุ่มจินยองจนล้นฮอลล์

และแน่นอนว่าในงานโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้ หนุ่มจินยองก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเขาร่วมสร้างความทรงจำดีฝๆ กับแฟนคลับชาวไทย ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวมาด้วยการร้องเพลงเพราะๆ ให้แฟนคลับฟัง ต่อด้วยการตอบคำถามสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แบบเป็นกันเอง โดยมี ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร มารับหน้าที่พิธีกรเพิ่มสีสันและสร้างเสียงหัวเราะแถมในงานนี้หนุ่มจินยองยังทำให้แฟนคลับตกหลุมรักซ้ำๆ เพราะขยันพูดภาษาไทยตลอดทั้งงาน และยังจัดเต็มความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการสุ่มเลือกผู้โชคดี เพื่อถ่ายรูปโพลารอยด์คู่กับหนุ่มจินยองสองต่อสอง พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษอีกด้วย

ในช่วงสุดท้ายของงานยังมีโปรเจ็กต์ซึ้ง ๆ ที่แฟนคลับตั้งใจเตรียมมามอบให้กับหนุ่มจินยองของพวกเขา ที่นอกจากจะเรียกรอยยิ้มได้แล้ว ยังเรียกน้ำตาได้อีกด้วย โดยในช่วงหนึ่ง หนุ่มจินยองได้เปิดใจถึงช่วงเวลาพิเศษที่เขารู้สึกกับอากาเซชาวไทยไว้อย่างน่ารักและซาบซึ้ง พร้อมขอบคุณอากาเซทุกคนมาก ๆ ที่มาพบกันในวันนี้

การจัดโซโล่เอเชียแฟนคอนเสิร์ต ‘2023 PARK JIN YOUNG FANCONCERT ‘RENDEZVOUS’ IN BANGKOK: Secret Meeting Between You and Me’ ในประเทศไทยทั้ง 2 วันนั้น ผ่านไปด้วยดี เพราะแฟนคลับทุกคนยังคงให้การต้อนรับหนุ่มจินยองอย่างอบอุ่น รวมถึงส่งกำลังใจและเสียงกรี๊ดอย่างเต็มพิกัด และแน่นอนว่าในอนาคต พัค จินยอง ของเหล่าอากาเซชาวไทยจะกลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งแน่นอน