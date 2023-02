‘ทาทา’ เผยภาพคู่หนุ่ม พร้อมถ้อยคำมีความหมาย ที่ทำคนแซวสนั่น

Advertisment

เรีกยว่าถูกแซวสนั่น หลังจากที่นักร้องชื่อดัง ทาทา ยัง ออกมาเผยภาพถ่ายคู่กับชายหนุ่มริมทะเลที่พัทยา โดยหนุ่มคนดังกล่าวคือ บุ๊ค สิคพัชศ์ นักแสดงและนายแบบ อีกทั้งทาทายังได้เขียนข้อความถึงฝ่ายชายด้วยว่า

‘Sunset with You! 🌅☺️🤍

@booksiqaphat‘

ขณะที่ฝ่ายชายก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปคู่ว่า ‘😍 Is u’ ซึ่งทาทายังได้เข้ามาตอบกลับ ‘แปะ 🥰 เอาไว้ข้างล่างใน comment 😊’

อีกทั้งก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความภาษาอังกฤษสุดหวาน ที่บอกว่า ‘together is my favourite place to be (การได้อยู่กับเธอคือที่ที่ฉันชอบที่สุด)’ พร้อมใส่แคปชั่นว่า ‘🤍😊🥰 . @booksiqaphat‘

งานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการรวมถึงแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบ