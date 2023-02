ดีต่อใจ ‘เขื่อน ภัทรดนัย’ ลุยโปรเจ็กต์ ‘จุดพักใจ’ เป็นที่รับฟังปัญหากลางสวนสาธารณะ

เป็นคนในวงการมีพลังบวกและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับใครหลายๆ คนอยู่เสมอ สำหรับ เขื่อน ภัทรดนัย ที่ก่อนหน้านี้เขาได้ลาออกจากงานจิตบำบัดที่ประเทศอังกฤษและมาทำเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตในเมืองไทยแทน จนได้ผุดโปรเจ็กต์ ‘จุดพักใจ’ ขึ้น โดยเป็นการรับฟังความในใจของใครที่อยากระบายตามจุดสาธารณะต่างๆ ซึ่งล่าสุดเขื่อนก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโดกับการลุยโปรเจ็กต์นี้วันแรก พร้อมเขียนข้อความบอกว่า

‘พื้นที่ปลอดภัย : วันที่ 1 ของ “จุดพักใจ” เพราะบางครั้งเราก็ต้องการแค่ให้คนได้ยินในสิ่งที่เรารู้สึก

หลังจากที่ได้ลาออกมาจากงานจิตบำบัดที่อังกฤษที่ทำมาหลายปี ตอนนี้เขื่อนตัดสินใจมาทำเรื่องสุขภาพจิตที่เมืองไทย เพราะเชื่อว่าเรื่องสุขภาพจิตต้องเข้าถึงได้ ไม่น่าอายและฟรี 🙂 และโปรเจ็กต์นี้เขื่อนจะเดินทางไปที่ต่างๆ ทุกอาทิตย์กับป้ายจุดพักใจนะคะ ใครที่เดินมาเจอแล้วต้องการคนฟังหรือระบายสิ่งต่างๆ ไม่ต้องเกรงใจที่เข้ามานั่งคุย หรือนั่งเงียบๆ ไปด้วยกันนะ 🙂 และการมานั่งพักใจด้วยกัน เขื่อนมีเวลาให้ 10-50 นาทีต่อ 1 คนนะครับ ทุกอย่างที่เราคุยกันจะถูกเก็บเป็นความลับหรือได้ confidentiality 100% จุดพักใจต้อนรับทุกคนและทุกความรู้สึก เขื่อนหวังว่าใครที่ต้องการจุดพักใจเราจะได้เจอกันนะครับ 🙂

Sometimes all we need is to be heard 🙂

“Jood pak jai” = a place for your heart to rest. 🙂

I’ve been preparing my self for so long to do this, and now I am ready. Mental health services should be accessible, not stigmatised and free. I will be travelling around Thailand to provide an ear for anyone who needs it. When the sign is up, I am very happy to provide my ear to anyone who happens to cross paths from 10-50 minutes. Full confidentiality is guaranteed. Jood pak jai welcomes everyone and everyone emotion. I hope we get to meet on days you need someone to listen to.’