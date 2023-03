‘เอมี่’ สุดปลื้มน้องชายทำเซอร์ไพรส์ขอดาราสาว ‘แพร เอมเมอรี่’ แต่งงานแล้ว



เตรียมสละโสดอีกคู่แล้ว สำหรับนักแสดงสาว แพร เอมเมอรี่ ที่ล่าสุด เจเจ เจตต์ กลิ่นประทุม น้องชายของ เอมี่ กลิ่นประทุม ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานที่ จ.กระบี่ โดยงานนี้พี่สาวอย่างเอมี่ ได้เผยคลิปหวานโมเมนต์ซาบซึ้งพร้อมบอกไว้ว่า

“And she said “yes” ……… FINALLY!!!!

คบกันนาน จนแบบ ถ้ายังไม่แต่ง จะด่าละ 😝😝😝

Congratulations guys … love u with my whole heart

@jklinpratoom @p_emery“