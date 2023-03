ดู ‘Soul Mate เธอ ฉัน รักเขา’ ฟัง37 ปี อัสนี-วสันต์ และ The Hidden Character

*Soul Mate

จากภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าชื่อดังของจีน ‘Soul Mate’ ซึ่งสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกัน ของแอนนี่ เบบี้ ในปี 2559 ถึงตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวถูกนำมารีเมคในเวอร์ชั่นเกาหลี โดยผู้กำกับมินยงกึน ที่จะเล่าเรื่องราวของ ‘มีโซ’ และ ‘ฮาอึน’ 2 เพื่อนรักที่รู้จักกันตั้งแต่อายุ 13 จนกระทั่งฮาอึนมีความรักครั้งแรกกับ ‘จินอู’ ซึ่งเป็นนักบาสของโรงเรียน และจากนั้นมิตรภาพระหว่างเธอก็เริ่มสั่นคลอน

ภาพยนตร์เรื่อง ‘SOULMATE เธอ ฉัน รักเขา’ เรื่องนี้นำแสดงโดยคิมดามี, จอนโซนี และบยอนอูซอก และมีโปรแกรมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนนี้

*คอนเสิร์ต 37 ปี อัสนีและวสันต์

แฟนๆชอบแน่ เพราะ 29 เมษายนนี้ หนีกรุง คอนเน็ค จะจัดคอนเสิร์ต 37 ปี อัสนีและวสันต์ ชวน 2 พี่น้องโชติกุล มาพบกับ ร่วมด้วยแขกรับเชิญ 3 สาวดีว่าอย่าง มาช่า วัฒนพานิช , ใหม่ เจริญปุระ, และ แอม เสาวลักษณ์

“เราประชุมกับพี่ป้อมพี่โต๊ะถึงไอเดียต่างๆ ให้คอนเสิร์ตครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้ง จัดเต็มทุกไฮไลท์ และเตรียมพบกับเพลงใหม่พิเศษที่จะได้ฟังพร้อมกัน และบัตรคอนเสิร์ตทุกใบ รับของที่ระลึก Limited Edition ปิ๊กรุ่นพิเศษพร้อมลายเซ็นอัสนีและวสันต์” ผู้จัดคือ รัฐรงค์ ศรีเลิศ บอก

ไม่อยากพลาด รีบกดซื้อบัตรราคา 6,000 / 4,500 / 3,500 /3,000 (บัตรยืน) / 2,500 / 2,000 และ 1,200 บาท ที่จะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ที่ www.thaiticketmajor.com

*The Hidden Character

The Hidden Character หรือ THC ออริจินัลเรียลิตี้ของ iQIYI ประเทศไทย โดยบริษัท Be On Cloud THC ที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการออดิชั่น 11 คน มาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้คนดูเห็นความเป็นธรรมชาติ ตัวตนและเสน่ห์ของพวกเขา ผ่านแอปพลิเคชัน iQIYI ขณะเดียวกันพวกเขาทั้งหมดจะต้องแสดงบทบาททางการแสดงครั้งแรกใน ‘THC The Series’ ให้แฟนๆได้เห็นกัน

ส่วน 11 หนุ่มดังกล่าวก็ประกอบด้วย1. Bump-ภวัต อรรคเดชสกุล IG: bump_pawat 2.Copper-ภูริวัจน์ โชติรัตนศักดิ์ IG: copper_phrt16 3.Fuaiz-ธนวัตร ชินวัตร IG: fuaiz_thanawat 4.Jet-เจษฎากร บัณฑิต IG: jet_bundit

5.JJ -ปฏิภาณ เพื่องฟูนุวัฒน์ IG: jjaypf 6.Lotte -ชัยยุทธ แผ่นชูเกียรติ IG: lotte_pck 7.Max -ชนะชัย แสวงนิล IG: juxtmax 8.Mio -เอเธนส์ วีรพัฒนกุล IG: athenswerapat

9.New-ชุณวรรณ หมั่นดี IG: nnewchun 10.Perth-พัธศรุต คุณเจริญ iG: perthpsr และ 11.Woody-นัฐวุฒิ ไชยบูรณะพันธ์กุล IG: t.wuddy