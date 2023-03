‘เจฟ ซาเตอร์’ ยันยังทำงานร่วมค่ายเดิมหลังประกาศออก แฮปปี้ได้ทำสิ่งที่อยากทำด้วยตัวเอง

หลังจากที่นักแสดงและนักร้องหนุ่ม เจฟ ซาเตอร์ ทำแฟนๆ ต่างพากันใจหายกับการออกมาประกาศออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัด Be On Cloud ในงานส่งท้ายคอนเสิร์ตปิดจบซีรีส์เรื่องดัง KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 WTF และจะไปอยู่ภายใต้การดูแลของ Warner music Thailand และ Studio on Saturn แทน

ล่าสุดในงาน Y Evolution 2023 เปิดตัว 4 ซีรีส์ Global Project ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เจฟก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้เพิ่มเติม โดยบอกว่า กับการตัดสินใจออกจากสังกัดเดิมจริงๆ แล้วได้มีการคุยกับ ปอนด์ กฤษดา ผู้บริหารค่ายเดิมมาสักพักแล้ว

“มันไม่ใช่การปุ๊บปั๊บ แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองทำด้วยตัวเอง พี่ปอนด์เขาสนับสนุนว่าแบบทำเลย เขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอด พอเขารู้สึกว่าเราทำได้เขาก็จะคอยสนับสนุน”

ซึ่งแฟนๆ ก็ค่อนข้างตกใจกับประกาศ

“จริงๆ มันดูเหมือนออกจากค่ายใช่ไหม (ยิ้ม) จริงๆ เราก็ยังทำงานด้วยกันอยู่ปกติครับ ไม่มีอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้น (ยิ้ม)”

การทำงานมันแตกต่างกัน?

“มันไม่เชิงครับ ผมรู้สึกว่าผมอยากลองทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ไดเร็กชั่นต่างๆ อยากลองวางด้วยตัวเอง มันก็เลยกลายเป็นว่าผมลองทำด้วยตัวเองดีกว่า”

ทำไมถึงประกาศวันนั้นเลย เพราะมีแฟนๆ อยู่ด้วยหรือเปล่า?

“ใช่ คนที่อยู่ที่นั่นก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆ ด้วยที่รู้พร้อมกัน ปิดฉากโชว์ซีรีส์คินน์พอร์ชพอดีด้วย ก็อยากให้เป็นการปิดฉากที่สมบูรณ์”

คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเรา?

“ผมไม่รู้ว่ามันดีที่สุดไหม มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆ ในเวลานั้น จริงๆ แล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ลองทำอะไรแบบนี้สักครั้งในชีวิต ผมว่ามันก็คงดี”

ดูเราโฟกัสงานเพลงมากกว่างานแสดง?

“คือไม่ใช่เชิง งานเพลงผมโฟกัสอยู่แล้ว งานแสดงก็ยังมีอยู่ แต่อย่างที่บอกอยากลองทำด้วยตัวเอง อยากลองดูด้วยตัวเอง”

การออกมาดูแลตัวเองมันยากขึ้นไหม ไม่มีค่ายคอยซัพพอร์ตแล้ว?

“มันก็ยากขึ้นอยู่ครับ (หัวเราะ) เพราะเราก็มีทีมงานของเราเองที่เลือกมาแล้วก็มีรายละเอียดข้างในที่เยอะมากๆ ในการวางจุดของตัวเอง แล้วก็รับงานก็ตาม แต่ถามว่ามันสนุกไหม มันสนุกมากครับ (ยิ้ม) ชอบมาก”