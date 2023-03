‘แอน จักรพงษ์’ คว้าปริญญาเอกสำเร็จ ขึ้นแท่นด็อกเตอร์ป้ายแดง

เป็นอีกรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิต ที่ล่าสุด แอน จักรพงษ์ ได้เข้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนความในใจบอกว่า

‘Thank you for an Honorable Doctorate Degree in International Business Management from the Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship, Rajamangala University of Technology Rattanakosin(RMUTR), which was given by the Privy Council on the behalf of His Majesty The King to me. 🙏 Your recognition over my service inspires me and JKN Global Group to continue pursuing excellence and making an impact to the world. #annejakrajutatip #jkn18

(ขอขอบคุณสำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.) ที่องคมนตรีพระราชทานแก่ฉัน 🙏 การยอมรับของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันและ JKN Global Group มุ่งสร้างสรรค์ความดีและอิมแพ็คต่อโลกต่อไป #แอนน์จักราจุฑาทิพย์ #jkn18)’

