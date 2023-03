นักร้องหนุ่ม ‘แพทริค อนันดา’ โดนสาวอ้างให้ความหวังมา 2 ปี ถูกทำร้ายร่างกายจนต้องเข้า รพ.

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนในโลกทวิตเตอร์ เมื่อ #patrickananda ติดเทรนด์ทวิต โดยมีการนำข้อความในไอจีสตอรี่ของสาวคนหนึ่งที่โพสต์คลิปและรูปของ นักร้องหนุ่ม แพทริค อนันดา เจ้าของเพลง ‘คนไกล’ พร้อมแท็กไปยังเจ้าตัว โดยมีข้อความระบุไว้ว่า

“Im so sorry but every fan club should know how he did to me” (ฉันขอโทษจริงๆ แต่แฟนคลับทุกคนควรจะรู้ว่าเขาทำกับฉันยังไงบ้าง)

“เราขออนุญาตใช้พื้นที่ของเราพูดความจริงที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลา 2 กว่าๆ ปีที่ผ่านมาแพทริคเขาให้ความหวังเรามาตลอด อีกทั้งเราโดนกระทำทั้งร่างกายและจิตใจจนเราต้องไปเข้าโรงพยาบาล เราไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้ว เราโดนกระทำมามากพอแล้ว”

ทั้งนี้ ชาวทวิตเตอร์ก็ได้มาแสดงความเห็นกันมากมาย ทั้งว่าอยากให้ทุกคนให้กำลังใจผู้ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงเรียกร้องให้รอฝั่งนักร้องหนุ่มออกมาชี้แจงก่อน เพื่อฟังความทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งงานนี้ก็ต้องรอแพทริค หรือต้นสังกัดออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้กันอีกครั้ง